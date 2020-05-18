不畏疫情 三星第一季晶片產量成長57%

據三星電子的報告顯示，儘管新冠疫情爆發對經濟帶來衝擊，三星電子今年第一季的晶片產量仍較去年同期成長了 57.4%。

三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商，今年一月至三月期間的半導體產量為 2774 億個，高於去年同期的 1762 億個，該公司晶圓廠開工率為 100%。

業內人士表示，三星電子的晶片產量增加是為了滿足市場對伺服器晶片的需求成長，因為新冠肺炎疫情相關的封鎖措施，促使員工在家工作，推升了晶片及網路產品的需求。有分析師指出，當有更多人需要在家工作或線上學習時，網路服務與資料中心和伺服器皆需更龐大容量來維持運作。

相較之下，由於疫情爆發導致工廠停工，三星的手機和顯示器產量在第一季大幅下跌。三星今年第一季生產了 5870 萬支手機和 145 萬個顯示器產品，分別較去年同期下跌 34.4% 和 35.5%。報告中表示，三星行動通訊製造業務第一季的開工率僅為 73.3%，較去年同期下跌了 16.2 個百分點。

在疫情爆發後，市場人士將三星 S20 系列的銷售預測下調了 40%，預期在 2020 年將售出約 2000 萬台。細部來看，市場預期 Galaxy S20 的銷量為 600 萬台，S20+ 的銷量為 800 萬台，而 S20 Ultra 的銷量為 350 萬至 525 萬台。

三星電子在 4 月初曾表示，疫情持續蔓延以及因此造成的經濟成長放緩，打擊了包含三星等全球智慧型手機製造商的前景。

業內專家預期，由於有更多製造基地的仍處在停產的情況，三星在今年第二季的手機和電視工廠的開工率恐將較第一季下滑。由於疫情關係，三星不得不暫時關閉在印度、巴西和墨西哥等國家的工廠。