〈美強化華為禁令〉華為禁令 SK海力士受傷、三星受益？

美國商務部宣布進一步限制華為獲得關鍵晶片供應的禁令，作為華為供應商且是全球第二大記憶體晶片製造商的 SK 海力士 (000660-KR) 股價在週一 (18 日) 早盤中一度下跌多達 3.3%，最終收跌 0.89%；不過，同樣作為供應商的三星電子 (005930-KR) 卻上漲 1.99%，收於 4.88 萬韓元。

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美國商務部在上週五緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可，該禁令專門針對由華為及旗下包括海思半導體 (HiSilicon) 在內 114 家子公司。

市場分析師指出，在禁令宣布後兩大南韓半導體企業在股價上出現不同反應的原因，主要在於對華為的依賴程度，此外，三星電子本身也是手機品牌，因此具備更多的優越性。

據 Eugene Investment＆Securities 分析師 Lee Seung-woo 的報告中顯示，對華為的銷售額，約佔 SK 海力士總銷售額的 14%，三星電子則是佔 1.4%。此外，儘管海力士與三星電子在晶片製造中使用了來自美國的技術，但兩家公司都會自行設計半導體，因此受到美國對華為禁令的影響較小。

專家表示，中美貿易戰升級為科技戰，將會損害華為手機的需求，蘋果 (AAPL-US) 手機的需求也將會受到波及，造成 2 家品牌的手機零組件需求下跌，對包含 SK 海力士在內的半導體廠帶來負面影響。Cape Investment&Securities 分析師 Park Sung-soon 表示：「從長遠來看，這不是一個好消息，因為這將導致來自華為的需求減少。」

另外，有分析師指出，三星電子由於擁有手機品牌，在手機市場上能與華為競爭，因此三星電子很可能將從華為禁令中受益，這也使得三星電子股價在週一早盤中一路呈現上揚。