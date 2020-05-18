掌握三原則 科技股ETF搶賺後疫情財

全球股市展開反彈行情，其中科技股扮演反攻主力，後疫情時代預料科技應用將高速發展，若想透過科技 ETF 參與行情，要先釐清投資內容、留意成交量，並當心高波動特性。

1. 看清楚投資成分

目前國內發行的科技 ETF 共有 14 檔，除了追蹤美國那斯達克指數、費城半導體指數，或台灣電子 / 資訊類加權指數，也有以 AI、5G 及資安通訊為主的主題式科技 ETF。大多數的科技 ETF 持股類似，以亞馬遜、蘋果、臉書等大型龍頭股為主，台韓則是台積電、三星、鴻海等。

想要投資科技 ETF 首要先考慮想投資的區域，是美股、台股或是其他應用主題，投資人可選擇自己較熟悉的產業，以及容易追蹤的指數，作為投資標的。

2. 留意成交量

雖然科技 ETF 的績效不錯，但普遍都存有成交量偏低的狀況，每日僅幾百張，甚至數十張，可能會有不好買賣的流動性問題。

3. 當心高波動

科技產品生命周期較快，易受景氣循環與消息面影響，若過了消費旺季，也可能有庫存修正壓力，股價震盪較大，相對也容易比大盤超漲超跌。要特別留意的是，追蹤美股如那指、費半指數的 ETF 並無漲跌限制，適合風險胃納較高的投資人。