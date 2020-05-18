新住宅火險真好康 續保別忘提高保額!

新版住宅火險重置成本提高，「應投保金額」也隨之增加，舊保戶續保時，若實際投保金額未達六成共保要求，恐成不足額保險，理賠金將被打折！

文●楊佳真

除舊布新，迎接新的一年，投保火險的三二○萬戶屋主，別忘了拿出住宅火險保單仔細檢視，因為今（二○二○）年開始，不論保單是否到期，都會自動擴大承保範圍！

新版住宅火險不只提高房屋造價、擴大保障內容，也新增颱風洪水費用補償保障，不過，保險公司不可能做賠錢生意，「加量不加價」背後有什麼應該注意的事？

造價提高 理賠金可能縮水

在了解新版住宅火險之前，先釐清保險金額的意義。房價等於保額，這是住宅火險最常被誤解的迷思。

其實，不論房價或貸款金額，都是以土地＋建物計算，而火災會燒毀的只有房屋（建物）本身，所以住宅火險只保地上建物，重置成本也只包含房屋重建的費用。

最理想的「保險金額」應與「重置成本」相當，即「建築物本體造價＋裝潢總價」，若保額低於重置成本，就會產生「不足額投保」；高於重置成本則屬「超額投保」，超額部份無效。因此，保額愈貼近重置成本，保障愈足夠。

由於火災導致房子全損機率不高，為鼓勵民眾提高投保金額，住宅火險設有六十％「共保條款」，規定保險金額只要達到重置成本的六十％，可視同「足額投保」，損失金額在保額內（部分損失）採實損實賠；但若損失金額超過保額，保額就是最高理賠上限。

若為「不足額投保」，也就是保額低於重置成本的六十％，發生部份損失時，會被依保額與重置成本的六十％比例計算賠款。因此，若要獲得足額保障，仍須足額投保。

造價與裝潢成本雙漲 重置成本也提高

今年住宅火險全新升級，主因是物價調漲，建築物造價成本也必須跟上市場行情，而造價提高又會使重置成本連帶增加。

重置成本提高，「應投保金額」（至少為重置成本的六十％）也隨之增加，原本已符合共保條款要求的舊保戶，續保時若未同步調高保額，萬一發生事故，可能會因不足額保險，理賠金被按比例打折！

若不想要權益受損，趕快拿出自家火險保單檢視一番，搞清楚房子投保的金額是多少？是依房屋造價表、還是依當初房貸金額算出來的？應投保的金額有沒有因為新制上路而不足？也別忘了計算一下家中裝潢成本，一併添入保額中。

房貸族 賠款先還給銀行

此外，許多屋主都沒留意到，若住宅火險綁著房貸，也就是住宅火險是因房貸需求而被銀行要求投保，保單都另外加了「抵押權附加條款」，而這個條款恐讓屋主的保險金「看得到、拿不到」！

為了確保銀行債權，抵押權附加條款規定，在房貸餘額內，除了臨時住宿費（二十萬元）、颱風洪水災害補償費用（七千～九千元）外，建築物損失的賠款優先受償人是銀行；附加在住宅火險下的「住宅地震基本保險」則有六十％須優先償還給銀行，有多餘的理賠金才會回到貸款人身上。

若以「房貸金額」作為保額投保，除了恐成「不足額保險」，也可能在受償給銀行後，回到自己身上的理賠金是零。真正蒙受損失的屋主，在最需要保險金送暖時，卻眼睜睜看著錢進了銀行口袋。

而且，銀行是為了確保債權而要求屋主投保，大多不會在乎民眾到底應該投保多少保額才恰當，會不會因不足額投保產生理賠糾紛。因此，民眾不妨問問產險業務員或有產險執照的壽險業務員，他們應該會比銀行專員更關心你的權益。



來源：《現代保險雜誌》 373 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》