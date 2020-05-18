家醫科醫師的奇幻芳療

文●方雪俐

六十四年次的羅佳琳在臺安醫院不只是家醫科主任，還開了一個功能性醫學暨芳香醫學門診，更是芳香醫學醫學會理事長。

羅佳琳接受正統醫學教育，從醫也有二十幾年，研究芳香醫學純屬偶然。當時一位在學芳療的朋友問她要不要試試，因為羅佳琳與女兒都有過敏的困擾，朋友就給她們喝橙花純露與德國洋甘菊純露。

喝了一年純露之後，過敏時好時壞，但更神奇的事發生了，過去經常劍拔弩張的母女關係明顯改善。原來，羅佳琳的大女兒曾被診斷出過動症，雖然持續用藥，但效果不好，也很難控制情緒。第一次當媽媽的她，用盡方法仍無法幫助孩子，覺得非常挫折，母女關係因此十分緊繃，旁人一句「妳不是醫生嗎？」的質疑，更讓她承受很大的壓力。她說「我第一次當媽，怎麼知道怎樣帶小孩啊？」當時孤立無援的她只能用「絕望」兩個字形容。雖然現在孩子已經十六歲，談起這段難熬的往事，羅佳琳眼框仍舊微微泛紅。

但奇怪的是只要帶女兒出國，回來後女兒就又變得愛頂嘴、母女又很容易吵架，基於醫師發現狀況有改變就會想知道「為什麼」的特質，羅佳琳反覆推敲唯一的差別是出國期間沒喝純露。她想，改變母女情緒的應該就是芳療了。

因此羅佳琳開始研究芳香醫學，剛開始也是從身邊的親朋好友做起，後來就開始收個案，還在臺安醫院開了芳香醫學門診，很多醫護人員常聽她分享，也成為芳療愛用者，這兩年上門求診的病人愈來愈多，上門求助的包括暴食厭食、被霸凌逃學、想改善睡眠、尿道或陰道發炎、自體免疫疾病、類風濕性關節炎、心理控制、沒有動力、恐懼、看到阿飄、找不到人生目標、水腫、放不下、延緩老化、缺乏創意、惡夢、夢遊、肝炎等…… 不一而足。

抗憂鬱症藥物讓人無感 用對精油才能處理創傷

走過與女兒互動的這一段路，羅佳琳說，大部份小孩的問題都跟媽媽有關，而且面對孩子的問題，父母親本身的情緒往往也無法控制，才會讓狀況變得更糟。尤其有些孩子的過敏是他們應對壓力的方式，而來自媽媽的壓力往往源源不絕，改善過敏的純露或精油只能治標，處理情緒才能治本。媽媽本身必須認知這些，才能與孩子一起遠離情緒風暴。

身為家醫科醫師，羅佳琳常要面對有情緒困擾的病人，藥物使用也是必然。但她一直認為安眠藥或抗憂鬱症等藥物，其實無法解決病人的問題。因為抗憂鬱藥物可以讓病人不憂鬱或變得沒感覺，但卻無法讓病人開心，更無法處理讓病人覺得很受傷的事，例如藥物可以讓人對另一半外遇的事實沒感覺，卻無法讓人不在意。對此她一直覺得很挫折，她知道最終必須處理的仍是創傷。

在對芳香醫療深入了解之後，她深深體會，用對精油雖然不能改變事實，卻可以改變觀點。

容貌美醜天生註定 自我感覺卻能改變

她以自己為例說，因為她對自己的容貌一向不滿意，包括眼睛、鼻子、臉型，所以不喜歡拍照，尤其是自拍。有一次她去瑞士上芳療課，因為是搭阿聯酋航空商務艙，覺得很開心，所以破例拿起手機自拍留念，看了照片她覺得「實在不好看」。回程她再次拿起手機自拍，雖然完全一樣的座艙，但她卻覺得自己長得很不錯，她說「其實我的樣子沒有改變，是因為在瑞士上課期間接觸到很多精油，改變了我看自己的觀點。」

為什麼精油能有這樣的效果？精油的化學分子研究在很多國家都已經很普遍，尤其德國，對每種精油的化學分子作用原理更是研究得非常詳細。羅佳琳以最簡單的嗅聞為例，她說，我們接受到的所有刺激都會先傳到大腦中心的視丘，經過調節訊息後再傳遞到大腦皮質層，但是視丘會曲解訊息，進一步影響情緒，這也就是為什麼截肢者對於明明不存在的斷肢，會因為記憶仍在而一直覺得非常疼痛的原因，即所謂幻肢痛（phantom pain）。但是嗅聞的刺激路徑不同，是直接進入大腦影響情緒與記憶再回到視丘。而且即使很淡的味道都可能產生作用，並造成改變。

家醫常見病人問題 精油幾乎都有幫助

羅佳琳的專長包括一般家醫科（感冒、過敏、貧血、泌尿道感染）、慢性高血壓、糖尿病、痛風、肥胖疾病、腸胃疾病（食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸激躁症、腸胃炎）、身心壓力（失眠、情緒低落、焦慮症）以及預防醫學還有美容等。羅佳琳說精油除了處理身心壓力、情緒問題之外，對身體層面也有幫助。

在用精油處理失眠等情緒層面問題時，她說嗅聞的效果很好，如果是身體層面的問題，如心律不整，則以擦抹效果較好，而且因為人體是最大的擴香儀，在抹的時候同時也聞到了。除了最常見的失眠等情緒問題之外，她處理過包括氣喘、腸胃問題、便祕、陰道尿道反覆發炎等效果都不錯，可惜的是很多人對精油的認知仍停留在舒壓、放鬆，不知道原來精油對身體層面的問題也有幫助。

來源：《現代保險雜誌》 373 期

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