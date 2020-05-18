健保跟著薪資低、眷口多的子女 比較划算！

文●現代保險教育事務基金會 保險消費者服務中心

全民健保除了提供就醫服務外，還有不少相關權益，包括國內外自墊醫療費用核退，部分負擔年度限額核退，在保險費負擔方面，對於眷口多的家庭也有優惠措施。

台北張先生問

貴刊上期寫到健保的部分負擔，若合計超過六萬五千元，超過的部分隔年可以申請核退。我父親去（一○八）年住院住了好幾次，每次都花了不少錢，他的部分負擔一定超過六萬五千元，但父親已於去年十一月身故，請問，這樣還可申請核退嗎？

另外，過完這個農曆年我就年滿六十五歲必須退休，我想到我和太太的健保問題。我有一對兒女，兒子是年薪百萬的竹科工程師，媳婦跟著兒子參加健保，女兒在鞋廠上班，兩個外孫女跟著女兒保，太太的健保則一直從我的公司加保。我退休後不想增加兒子的負擔，聽說可以從公所辦理參加健保，請問我退休後，也可以這樣做嗎？每個月的健保費大約多少？

中心顧問答

關於張先生的第一個問題，如果張先生的父親去年在急性病房住院三十天以內，或在慢性病房住院一八十天以內，自行負擔的住院費用，全年累計超過主管機關所定最高金額（一○八年法定上限為六萬五千元）的部分，得於今（一○九）年六月三十日前申請核退自墊醫療費用。

已經身故者 家人仍得申請核退

但如果當事人已經身故，家人還可以申請嗎？根據健保自墊醫療費用核退辦法規定，若被保險人已身故，仍得由法定繼承人提出申請。因此，張先生只要檢具相關證明文件並填妥申請書，在今年六月三十日前向就醫地點所在地的健保業務組申辦即可。

必須留意的是，自墊費用核退僅適用健保所規定的部分負擔費用，並不包括健保不給付的自費部分。因此，領有重大傷病卡的民眾，譬如癌症患者，本就依法免部分負擔，所以不會有核退的問題。

健保對象分為 被保險人與眷屬兩類

至於張先生三月退休後，他和太太的健保該如何處理？這必須先了解一下健保的對象。健保保險對象分為「被保險人」與「眷屬」兩類。簡單來說，有工作收入的人是被保險人，沒有工作依附被保險人加保的稱為眷屬，但具有被保險人資格者，就不能以眷屬身分投保。此外，依健保法規定，只有下列三種人才能以眷屬身分加保：

（一）被保險人的配偶，且無職業者。

（二）被保險人的直系血親尊親屬，且無職業者。

（三）被保險人二親等內直系血親卑親屬未滿二十歲且無職業，或年滿二十歲無謀生能力或仍在學就讀且無職業者。

也就是說，只有沒有工作的配偶及直系血親，才能以眷屬身分參加健保，因此公婆不能當媳婦的眷屬加保，岳父母也不能跟著女婿保。如果沒有工作又無被保險人可依附加保時，才能從鄉（鎮、市、區）公所投保。

薪資高、眷口多 健保費負擔比較重

在健保費的部分，是用投保金額乘上費率，再按負擔比率計算。健保投保金額主要是以被保險人實際月薪，按投保金額分級表計算，目前最低一級投保金額是二萬三千八百元，最高為十八萬二千元。現行費率是四．六九％，至於負擔比率，若是受僱員工，自負三十％、雇主負擔六十％、政府補助十％。

眷屬的保費是由被保險人負擔，若有二個眷屬連同加保，被保險人就必須繳交三份健保費。不過因考慮眷口多的家庭負擔較重，因此法令特別規定，眷屬超過三口最多只要繳納三口保險費。

雇主負擔的健保費 依平均眷口數算

眷屬的保費是由員工支付，而員工只出保費的三成，六成由雇主負擔，為了避免眷口多的員工，在求職時遭受歧視，健保法規定雇主的健保費是採平均眷口數計算，今年元旦起平均眷口數是○．五八人，也就是說，不論員工有無眷屬隨同加保，雇主要為每位員工負擔一加○．五八（1＋0.58）的健保費。

跟著女兒保負擔較輕 還省下一份保費

張先生退休後，他和太太的健保就會被公司轉出，他原本打算把健保轉到戶籍地的公所投保，不過健保法規定，退休人員不可直接投保於區公所，應優先依附在職的配偶或成年子女、以眷屬身分投保。只有單身無配偶子女、或配偶子女皆無職業者，才能在戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所以地區人口身分投保。

由於張先生兒子薪水較高，如果他和太太隨同兒子投保，會讓兒子多負擔二份金額較高的健保費，但若跟著女兒保，一來女兒薪水較低，保費較少，加上女兒身上已有二個眷屬，加上張先生和太太，眷口已超過三口，只要繳三份，等於省了一份健保費，因此，張先生和太太跟著女兒參加健保是比較有利的。

來源：《現代保險雜誌》 373 期

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