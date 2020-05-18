錸德4月稅後虧損8800萬元 每股虧0.07元

光碟廠錸德科技 (2349-TW) 依主管機關規定公布自結數，4 月稅後虧損 8800 萬元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.07 元。

錸德第 1 季營收 15.72 億元，季減 16%、年減 22.97%；稅後虧損 2.57 億元，虧損較上季收斂、與去年同期相當，每股虧損 0.18 元。

錸德 4 月營收 5 億元，月減 11.43%、年減 18.46%；前 4 月營收 20.72 億元，年減 21.92%。

錸德因累計虧損 59.05 億元，為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減資比率 45.98%，減資後實收資本額為 69.37 億元，每股淨值可望回升到 10.1 元。

錸德認為，今年上半年受到疫情影響，各國實施封城政策，導致終端需求減弱，不過隨著疫情趨緩後、各國陸續解封，估第 3 季整體電子產業需求可望復甦。

此外，錸德這兩年推出雲端光碟新品，除已有科技大廠洽談訂單外，該產品已透過日本主要客戶，銷售給社群網站龍頭臉書 (Facebook)，錸德表示，雖然目前雲端光碟僅占營收比重約 10%，但預期隨著資料中心需求量增加，比重可望逐步增加。