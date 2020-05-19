高收益債受青睞  留意存續期降風險

新冠疫情逐漸趨緩，不過美國經濟數據嚴峻，美中關係緊張局勢也逐漸加劇，債券市場漲跌互見。法人認為，一向被視為「安全性」的債券，如公債，報酬已經無法像過去有良好的表現，預估市場資金將逐漸靠攏較佳票息的高收債，並建議布局時應以較短存續期為首要考量，以降低利率波動風險。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大信用債市資金皆呈淨流入狀態，其中除新興市場債資金終結 3 周淨流出轉正外，高收益債也以 41.5 億美元的淨流入較前周成長約 70%，已連續 7 周迎來資金淨流入，動能穩健。

資料來源：美銀美林、EPFR 截至 2020/5/13；單位：億美元

雖然疫情趨緩帶來好消息，但是美中煙硝味濃厚，美國釋出新一波華為禁令，中國則可能反制美國重要企業，貿易戰疑慮再度升溫，並使市場風險情緒指標，美國 10 年期公債殖利率上周下跌收於 0.64%。

由於市場仍未擺脫持續低迷的利率水準，尋找收益的投資難度也為之增加，安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，全球央行及政府積極推出貨幣財政政策，雖然有助於穩定金融市場，及加速實體經濟的復甦與重啟，但是降息政策也同時影響了許多資產的利率水準，使得投資人尋找具吸引力的收益與總報酬的產品更加困難。

過去被認為「安全性」債券，如公債等，未來將逐漸趨向低票息、高存續期的情況，謝佳伶認為，此環境下，投資人若要追尋較高票息，只能靠向存續期更長的債種，倘若在未來利率走升時，恐導致本金的減損，傳統的安全債券已無法像過去一般，在風險調整後報酬上有良好的表現。

有別於傳統安全債券的低息及高存續期風險，由於高收債擁有較好的票息，預期將獲得市場資金青睞，尤其是短年期的高收債，因為存續期短，可以降低期間內可能會遇到的利率波動風險；而全球短高收市場中，法人尤為看好美國短高收。

中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如認為，高收債首選美國，原因有二，一是貿易戰對亞、歐負面衝擊較大，另一方面是相比其他成熟國家，美國仍是成長動能最強勁的。

由於今年到期的高收益債並不多，明年起到期的高收益債金額則逐年上升，光是明年到期的美國高收益債規模，就是今年的 4 倍，市場壓力並不小。蔡佳如建議，投資人應該選擇存續期較低，對利率較不敏感、波動較低的短期高收益債。根據彭博統計，美林全高收指數收益率為 7.17%，美林 1-3 年短高收指數收益率則有 8.61%，短期高收益債的收益率相對更高，可作為投資人獲取穩健收益的核心配置。

謝佳伶也認為，美國短高收的息收報酬除了優於公債等更傳統的避險資產，也可受惠於專注較佳評級發債企業、美國經濟基本面穩健及政府強力政策支持等優勢，在能見度不明、波動隨時可能再起的狀況下，提供投資人較佳的風險調整後報酬。而且與其他市場的全球高收益債相較，美短高更展現了較高的穩定性及恢復力。