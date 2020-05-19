「多元資產」提高抗震力機會，「再進化」追求增值力！

隨著全球積極拚復工、救經濟，市場情緒逐漸轉趨樂觀，各地股市也在震盪中展露反彈機會，股債混搭的「多元資產」因分散布局超前部署，不但有機會在市場大跌時擔任抗震要角，當市場回神反彈時，其追漲效果也備受期待。

但市面上訴求多元、股債混合布局的基金超過四百檔 (資料來源，晨星；資料截至 2020 年 04 月 30 日)，應該如何挖掘抗震又能掌握反彈機會的「多元資產」基金？

不只抗震力，還要追求成長潛力！一個關鍵指標透玄機

首先，判斷一檔「多元資產」基金的抗震力高低，常用的觀察指標為「波動率」，尤其是在市場劇烈震盪之際，許多基金的波動率隨之飆升，抗震力強弱昭然若揭。因此能同時體現「耐震度」與「創造報酬潛力」的指標－「夏普值」，就顯得格外關鍵。

「夏普值」意思是基金在承受每單位風險時所能創造的報酬表現，也就是「以較低波動、創造較高報酬」的能力，概念跟購物時考量的「CP 值」非常相似，因此常被稱作「投資的 CP 值」。「夏普值」愈高的基金，「跟漲抗跌」的能力愈強，在起伏不定的市況中，較能穩健地累積報酬，投資者無需搶短進出，也可參與市場的回升行情。

如何篩出一檔「高 CP 值」的「多元資產」基金，以貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）為例，一年、兩年與三年期間的波動度，不但低於同類型基金平均表現，當同類型基金的平均「夏普值」為負值的時候，其「夏普值」仍能維持正數，展現其在震盪市況中創造報酬的潛力機會，堪稱「多元資產」基金再進化！

資料來源：晨星；資料截至：2020 年 03 月 31 日；同類型基金，臺灣核備之 EAA OE USD Moderate Allocation

一檔基金能締造較低波動以及較高夏普值，主要是因為團隊操作的「S.H.E 策略」，如下說明：

SMART Approach 策略聯手智慧選股，大數據去蕪存菁

「多元資產」基金的投資範疇極廣，股票、債券、另類資產等標的，考驗著投資管理團隊的挖寶功力。貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）由貝萊德三大旗艦團隊 (多元資產 - 多元策略團隊、系統化主動投資股票團隊 - systematic active equity team(SAE)、全球固定收益團隊) 聯手操盤、專業分工，打造出進化版多元資產基金。

投資分工部份，首先，由超過 840 位投資專家組成的「多元資產策略團隊」負責戰略配置與風險控管，並提供投資配置決策 (資料來源：貝萊德，資料截至：2020 年 3 月)；其次，「系統化主動投資股票團隊 SAE」利用科技大進擊，以「智慧數據投資法」導入科技力量系統化選股，除了傳統的研究法 (實地公司拜訪考察、研讀券商報告… 等)，更透過衛星圖像、網路文字等大數據的分析判讀，提早挖掘出潛藏於大數據內、尚未被發現的投資機會。至於債券部位，則另有「全球固定收益團隊」負責防禦與布局策略。

資料來源：貝萊德；資料截至：2020 年 03 月 31 日。

High Rating 高信評債，有效做緩衝

高信評優質債券，一向是資產中不可或缺的避震利器。貝萊德「全球固定收益團隊」也堅信 High Rating 的重要性與抗震價值，因此，貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）的債券投組中，優質高信評債 (如成熟國家公債、投資等級債) 的比重高達 90% 以上 (資料來源：貝萊德；資料截至：2020 年 03 月 31 日)，僅以較小比重 (不到 10%) 策略性布局新興市場債。而過去經驗也證明，當遇上突如其來的危機時 (如香港反送中、美中貿易爭端等)，股票或高收益債常是跌多漲少，而優質債券 (如公債) 較能抗跌，甚至為資產締造正報酬、抵銷負面衝擊。

資料來源：Bloomberg；資料期間：2019 年 07 月 24 日至 2020 年 03 月 06 日；大盤以 S&P500 Index 為例、公債以 FTSE World Government Bond Euro Hedged Index 為例、高收益債以 ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index 為例。

ESG 社會責任評價入榜，投資表現相對出色

貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）是全台灣第一檔 ESG 多元資產境外基金 *，比起一般的「多元資產」類型基金，更多了「ESG 社會責任」題材的加持，投資流程全程植入 ESG 概念，從三大標準評比「友善環境保護（Environment）」、「正向社會責任（Social）」、「良好公司治理（Governance）」，挑選出具投資潛力與價值的永續企業。(* 全台第一檔從投資流程到基金名稱都導入 ESG 概念的多重資產基金)

值得一提的是，ESG 評分準則與高品質公司指標有許多共同之處，ESG 評價高，常也代表該企業擁有較傑出的營運能力、較佳的財務狀況，也較容易吸引買盤進駐，特別在風暴席捲、市場格外動盪之際，ESG 評價優的企業更常是資金的停泊選擇。

ESG 評價高的企業，能不負眾望擁有較佳的股價表現嗎？以歐洲市場為例 (見下圖)，代表高品質企業的「歐洲高品質策略股價指數」在 2018-2019 市場上下起伏之際，多數時間表現的確優於大盤指數 (Euro Stoxx 50 指數) (如下圖)，展現出 ESG 高品質企業領漲抗跌的特質，如將 ESG 評級較高標的納入投資組合中，對投組而言，也能有較佳的能力抵擋市場波動，在遭遇下檔風險時較能有效獲得緩衝與反彈機會。

資料來源：貝萊德、Bloomberg；資料期間：2018 年 07 月 05 日至 2019 年 12 月 31 日，指數報酬率非只基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。

既然金融市場穩定表現的日子暫時回不去了，但透過具效率、富題材的「多元資產」布局，仍有機會以較為安穩的姿態、逐步掌握全球經濟由谷底回升的投資契機，透過獨特「S.H.E 策略」的貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金），會是追收益求低波動的投資者不錯的選擇。

請參考基金累積報酬率

資料來源：晨星；資料截至 2020 年 4 月 30 日；同類型基金，臺灣核備之 EAA OE USD Moderate Allocation。累績績效以 A2 避險美元累積股份為例，按原幣資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話：0223261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情 況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。( 穩定 ) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投 資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網 站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基 金董事認為有必要 ( 如市況變化足以對相關基金造成影響等 ) 則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。