吃飯皇帝大！後防疫時期 消費者渴望外食 餐廳股看俏

美國逐漸重啟經濟之際，Gordon Haskett 最新研究報告顯示，比起返回商店購物，消費者更急著重返熱愛的餐廳大快朵頤。

分析師 Jeff Farmer 最新每週調查顯示，約莫半數受訪者 (46%) 認為再過 1 個月後，他們可能就放心在餐廳內用餐了，但同樣的問題卻只有不到 34% 受訪者認為 1 個月後可放心到商場購物。(43% 消費者覺得可放心逛場外商店)

此外，針對居住於美國已開放商店和餐廳的州別之受訪者，過去一週曾在餐廳用餐，該數據約等於曾參訪過零售店的人數。

Farmer 指出，以該產業復甦將如何形成的觀點來看，這種樂觀意義重大：「 如果消費者放心在餐廳內用餐，那麼初期階段隨意用餐人數就會穩定地超越當前市場預期。」

麥當勞 (MCD-US) 已可看到這景象，Farmer 指出該公司的國際運作市場 (IOM) 部門早期復甦階段進行良好，上個月因新冠病毒防疫關閉的影響，同店銷售下降 70% 左右，但包括英國、法國、西班牙和義大利等受創深重的歐洲市場已經重啟 (在 IOM 地區中約佔 40% 左右)，顯示餐廳重啟的輪子終於開始轉動，他因此認為麥當勞股價近期內應該會上漲，他重申買進評級，目標價 200 美元。

麥當勞週一收高 3.5% 至 179.83 美元。

現這時點，任何消息對餐廳來說都是好消息，因為該產業獲利已經相當糟糕，同時肉類短缺的問題加劇了此擔憂，此擔憂已反映在市場估值上，麥當勞今年迄今股價下跌了近 9％，其他同業股價更顯見 2 位數以上的跌幅，例如 Brinker International (EAT-US)、Yum! Brands (YUM-US)、星巴克 (SBUX-US)、Dunkin’ 品牌集團 (DNKN-US)。

然而，《巴倫》分析師認為，現在想逢低買進這些餐廳股恐怕還太早了些。