傳那斯達克將收緊上市規則 一些中國公司將難以IPO

據《路透》引述知情人士報導，那斯達克有意修改上市規則，預計將使一些中國公司，更難在那斯達克交易所公開上市。

知情人士表示，雖然那斯達克預計不會在規則中特別提及中國公司，但此次修改，主要由於對一些中國 IPO 公司缺乏會計透明度，以及對公司內部對股價影響過大的擔憂所驅動。

在美中因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及科技戰陷入爭議時，那斯達克對中國小型 IPO 的新增限制格外引起矚目。

那斯達克去年還公布了一些上市限制，試圖遏制中國小型公司前來上市。這些公司的股票交易量通常很少，因為大多數股票都掌握在少數內部人手中，這樣的低流動性，也使它們很難吸引大型機構投資者，而這些人卻是那斯達克尋求迎合的對象。

上市標準的收緊也反映出交易所對中國公司的持續擔憂，上個月，於 2019 年初在美國 IPO 的瑞幸咖啡 (LK-US) 爆出財務造假的醜聞。

消息人士稱，新規定將要求包括中國在內的一些國家，若要公開上市，首次公開募股需至少達 2500 萬美元規模，或市值的 4 分之 1。

這一變化將阻止目前在那斯達克上市的幾家中國公司，數據顯示，2000 年以來在那斯達克上市的 155 家中國公司中，有 40 家的 IPO 募集資金低於 2500 萬美元。

中國小型企業在美國上市的好處之一，是可以讓創辦人及其支持者迅速兌現，並取得在中國無法輕易取得的美元。