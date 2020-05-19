盤前財經大事搶先讀2020年05月19日

今日操盤前瞻

法說會：國泰金、美時

股東會：東和鋼鐵、信驊

美國擬祭減稅、回流基金等優惠 助美企將供應鏈「撤出中國」

為切斷國內企業與中國的密切關係，外媒報導指出，美國議員及政府官員正在擬定相關法案，期望能以減稅、新法規及補貼等政策作為動能，像是規模達 250 億美元的「回流基金」(Reshoring Fund)，推動美國企業將業務及重要供應商撤出中國。閱讀全文...

外資全撤華為概念股 大賣台積電 4.2 萬張 2 個多月來最多

隨著美國擴大封殺華為，台股昨 (18) 日下挫跌破 10800 點、回測月線，終場收 10756.05 點，成交量放大至 1900 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 167.83 億元，其中，外資大賣華為概念股，賣超台積電逾 4.2 萬張，為 2 個多月以來單日調節最多，賣超金額突破百億元，近 124.4 億元。閱讀全文...

〈台泥集團法說〉中國市況回溫、海外基建需求強 Q2 出貨價穩量增

台泥 (1101-TW) 昨 (18) 日召開法說會，董事長張安平看好，第二季中國市況回溫，價格也回到去年同期水準，加上葡萄牙、土耳其、象牙海岸等地基建持續推進，帶動第二季水泥銷量超越去年同期，全年出貨力拚去年水準。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉小米副總裁站台 天璣 820 獲紅米率先採用

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (18) 日舉行新品天璣 820 發表會，小米集團副總裁盧偉冰也現身，並表示，天璣 820 已獲紅米採用，終端產品 Redmi 10X 將在不久後問世。閱讀全文...

日本經濟陷入衰退 雪上加霜的是日圓漲勢恐怕停不下來

儘管日圓並未出現噴出式暴漲，但今年以來月月上漲，累計漲幅 1.5%，是 G10 貨幣中唯一上漲的貨幣，穩步緩漲的表現激勵了來自主權基金、退休基金以及政府或私人壽險的真錢 (real money) 增加多頭部位，也使得今年日圓兌美元上漲具有更大優勢。閱讀全文...