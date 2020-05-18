〈美強化華為禁令〉美擴大禁令 短期對記憶體產業影響有限

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，美國對華為進一步的出口禁令，目前對記憶體採購影響有限，各原廠仍可繼續對華為出貨，但美國對華為或整體中國品牌規範力道將持續增強，因此對後續記憶體供給或需求面衝擊，還需持續觀察評估。

美國商務部工業和安全局 (BIS)5 月 15 日公布針對華為出口管制的新規範，未來使用美國半導體相關設備的外國晶片製造商，必須特別申請核准，才可對華為、海思及其他相關公司出貨。

TrendForce 認為，以記憶體需求面來說，主要觀察重點在禁令是否會衝擊華為終端出貨表現，並認為對目前關鍵零組件庫存量相對足夠的智慧型手機、筆電與伺服器等產品而言，短期內出貨衝擊較低，主要影響可能在 5G 基站、網通類產品後續出貨動能。

然而，考量禁令仍有 120 天緩衝期，加上華為先前為避免受禁制令影響，已預先拉高零組件庫存，因此 TrendForce 認為，禁令對華為終端出貨造成具體衝擊時間點，最快會落在第 4 季後。

TrendForce 認為，目前所有記憶體原廠生產 DRAM、NAND Flash，及其他相關解決方案產品設計，並未針對華為、海思特別研發，對華為等公司出貨不受此禁令限制。至於美光與英特爾也因先前已取得特殊出貨許可，仍可照常對華為出貨。

不過，未來美國對華為其相關公司，甚至整體中國品牌制裁力道可能持續增強，就算記憶體供給面順暢無虞，但終端出貨衝擊仍將難以避免。先前在新冠肺炎疫情持續擴散考量下，TrendForce 已全面下修今年 DRAM 與 NAND Flash 均價預估，而美國對整體中國品牌相關制裁，將使後續價格面臨更大壓力。