【馮冠華專欄】美股大漲 港股今天勢挾空屠熊

5 月 19 日推介 - 港交所（388）

1）上日港股市況總結：恆指週一反覆上升，指數以 23737 點開出，下跌 60 點，之後最差曾見 23722 點，下跌 75 點，但在上證及道期造好下迅速轉跌為升，最多曾上升 155 點，高見 23952 點，最終以 23935 點收盤，上升 137 點。成交金額按日上升約 5% 至 1094 億 。港股通南下維持淨流入，金額減半至約港幣 14 億。滬深股通北向維持淨流入，金額約人民幣 34 億。藍籌 43 升 6 跌 1 持平。

板塊方面，生物科技、石油、稀土、黃金、內地電訊、教育、物管及醫藥股表現較好。ATM 全報升，其中美團點評（3690）更再創上市新高。做空方面，比率回落至 13.1%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 65:35。重貨區方面，熊證上移至 24450-24499，牛證上移至 23400-23449。恆指夜期報 24363 點，上升 439 點，高水 428 點，港股 ADR 上升 370 點，相當於恆指 24305 點。

簡評：在上證回穩及道指期貨上升的帶動下，恆指昨天低開高走並結束四連跌；大市成交金額也略有所增，藍籌升多跌少，加上做空比率回落，整體走勢算是不俗；特別是市場沒有在早段借勢屠牛，似乎 23500 點有不錯的支持。因美國的新一輪制裁行動，華為相關股份成了焦點及重災區。多間大行報告指手機出貨量或因此而下降，中港台的手機設備股全遭血洗。筆者認為市場的反應，可能又是過敏。

美國的制裁，跟以往一樣，又是留了後門，台積電和其他晶片商能否獲得美國商務部的豁免是關鍵。七傷拳自然對美企的打擊也不輕，上週五消息公佈後美股能探底回升，但市場不喜歡不確定性，加上大行的推波助瀾，跌幅甚有過火之疑。半導體股早段因轉單憧憬而再急升，但升勢只是短暫，並倒跌收場，晶片國產化概念已炒作多時，所以不排除是受獲利盤影響而已，中芯（981）和華虹（1347）現價已可進場。

市場追捧生物科技、教育、物管及醫藥股持續，昨天這些板塊又再一次跑出，資金瘋狂，無甚可評。收盤後恆指公司公布的諮詢總結（見點 2）是預期之內，亦正式為阿里巴巴（9988）、美團點評 和小米（1810）開綠燈。文件中指出可同時作出 3 個納入剔出操作，估計九月時的恆指表現將更為刺激。在可見未來回歸的巨無霸如京東和百度等，勢必令市場更熱鬧，港交所（388）近日轉強不無道理。

執筆時，美股因新冠疫苗消息而大漲逾八百點，恆指夜期亦重上 24000 點。老實説，第一階段試驗取得「正面」結果，距離真正開發出疫苗應還有很遠的路。讀者如記性不差，早前也有加拿大公司發出類似的公告，不是撥冷水，但還是不要太興奮吧！反而，筆者在想，如市場風險胃納上升，會否有資金願意從強勢股流出？藍籌股舜宇（2382）單日也可大跌逾 10%，不要小看逆轉時的破壞力。至於恆指，看看今天會否反過來屠熊，挑戰重貨區 24450-24499，甚至早前的高位 24767 點。

2）恆指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司，恒指公司周一正式公布諮詢總結。同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988） 、美團點評（03690） 和小米（01810），獲允許在恆指、國指的選股範圍，最快 8 月可染藍。

恆指公司指，在超過 90% 回覆人士的大幅度支持下，來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，恒生指數公司將在 2020 年 8 月的季檢開始，對恒生指數及恒生中國企業指數實施上述變動。與其他股份在指數上限權重為 10% 不同，W 股和第二上市公司在指數權重，每家公司上限為 5%。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美國製藥商 Moderna 宣布，新冠疫苗第一階段試驗取得「正面」結果，再加上國際油價同步大漲，美股三大指數大升，當中道指上升 912 點或 3.85%，標指及納指則分別上升 3.15% 及 2.44%。十年期債息回升至 0.726%，美滙指數回落至 99.62。紐約期油再上升至 31.82 美元。恐慌指數 VIX 回落至 29.3，黃金上跌至 1734.4 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：內地大數據機構 Trustdata 發布《2020 年一季度移動互聯網行業分析報告》，報告顯示，疫情帶動互聯網醫療快速發展，平安好醫生 (01833) 在一季度獲取行業 70% 的新增用戶。報告顯示，平安好醫生全域生態流量在第一季度達 6700 萬，按年大增近 22%。

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