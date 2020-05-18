〈分析〉白宮撒錢救經濟 高盛點出Fed面臨這個巨大隱憂

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週日 (17 日) 表示，聯準會還有足夠的彈藥，在必要時支持經濟，但包括投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 認為，在白宮政府全力發債之下，即使是能快速印鈔的聯準會恐怕也將負荷不了，這將埋下災難性的隱憂。

美國財政部上週宣布，本季將發行創紀錄的近 3 兆美元政府公債，為「直升機撒錢」籌資，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，白宮政府與國會一直在擬定刺激計畫，如無意外，至少還會有新一輪上兆美元的刺激計畫。

(圖表取自 Zero Hedge)

央行購債速度減慢

如同德意志銀行近期研究所注意到的，到目前為止，新債主要由聯準會的購債操作所承擔，並使得聯準會的資產負債表至 3 月下旬，迅速升到約 7 兆美元。

但自此之後，聯準會每日和每週的公債購買量均大幅縮減，本週購買量將降至 300 億美元。如果依此規模，將無法完全消化大舉增加的公債。

這正是高盛所注意到的當前局勢。高盛指出，各國央行購買主權債券的速度一直很快，多數情況下都高於量化寬鬆計畫，但這種平衡即將被打破。

(圖表取自 Zero Hedge)

埋下利率上升及曲線變陡隱患

高盛用「自由流通量 (free float)」來說明這種情況，將它定義為主權債務未償金額減去主要已開發市場 (DM) 央行和外國官方持有的數額。如果自由流通量較少，有利於政府將殖利率保持在控制之下。

高盛發現，德國和日本的自由流通量一直在下降，因為歐洲央行和日本央行的購買吸收了大部分新債供應。相較之下，在今年的大部分時間裡，美國和英國的自由流通量卻一直呈上升趨勢，尤其在美國。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛策略師 Avisha Thakkar 表示，更大的長天期供應增加了利率上升和曲線變陡的可能性。

一旦投資人突然驚覺，當前的債券市場得不到央行的有力支撐，其結果有可能是災難性的。

流動性枯竭後果嚴重

高盛表示，聯準會向系統注入了大量流動性，但這還不夠，直升機撒錢的運作方式，是央行的流動性供給，與財政部發債的流動性需求，需要齊頭並進，當供給不足，需求過多，流動性將出現危機。

高盛計算，美國公眾將需要提供 1.6 兆美元資金，以幫助滿足美國的全部融資需求。

(圖表取自 Zero Hedge)

《Zerohedge》評論認為，由於鮑爾已經明確表態不考慮負利率，因此他將別無選擇，只能再次擴大量化寬鬆，來釋放流動性。但這一過程將不見得順利，一旦受挫，就將加劇流動性緊縮，帶來新一波市場危機。

避險基金 K2 Asset Management 研究主管 George Boubouras 表示，中央銀行的支持是我們目前看到的大規模購買債券的關鍵。但是，政府能繼續以這種創紀錄水平借款嗎？如果一直如此，由中期來看，這個模式可能全部瓦解，造成某些難以容忍的後果。

(本文不開放合作媒體轉載)