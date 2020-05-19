環球晶今年加大氮化鎵投資力道

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 近來持續積極佈局半導體新材料，GaN 與 SiC 都已小量生產，今年將加大 GaN 投資力道，應客戶需求擴產，雙方正在商談合作細節。

環球晶目前 GaN(氮化鎵) 晶圓已在台灣廠區小量生產，今年可望加大投資力道，由於有客戶提出盼能擴增產能，目前雙方仍在商談關於合作細節、產能等規劃，將依客戶需求擴產。

而在 SiC(碳化矽) 方面，環球晶也積極佈局，去年 8 月更與 GTAT 簽訂碳化矽晶球長約，確保取得長期穩定、且符合市場需求的碳化矽晶球供應，以加速碳化矽晶圓產品發展，目前 4 吋產品已小量生產，6 吋還在認證中。

環球晶原先預計，今年上半年將匯回的 3.5 億美元 (超過新台幣 100 億元) 境外資金中，一部分將用於增加 SiC 晶圓與半絕緣 SiC 晶圓產能，不過，由於近來受到肺炎疫情影響，車用需求放緩，因此投資計畫也暫緩中。

除 SiC 擴產受疫情影響而暫緩外，環球晶與 Ferrotec 在中國合作的 8 吋矽晶圓廠擴產計畫，也已暫緩。不過，韓國二廠新產能仍照規劃進行中，雖然因人員移動受疫情影響，使裝機進度延遲 3 至 4 個月，但目前已可小量生產，第 4 季可望有較明顯營收貢獻。