Q1製造業產值連5季衰退 半導體、網通產品逆勢成長

經濟部統計處今 (19) 日發布第 1 季製造業產值統計，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，傳統產業需求降溫，但在國內半導體高階製程、伺服器、網通產品需求支撐下抵銷部分衝擊，合計第 1 季製造業產值達 3 兆 846 億元，年減 2.15%，連續 5 季負成長，但減幅收斂。

經濟部表示，在資訊電子業方面，電子零組件受惠 5G 基礎建設、高效能運算等新興科技用，首季產值達 8994 億元，年增 11.51%，結束連 4 季衰退，同時創下 2015 年第 1 季以來最增幅，其中積體電路產值達 4029 億元，年增 32.15%。

電腦電子產品及光學製品業也因貿易摩擦帶動產線轉移，加上行動裝置鏡頭、光學元件等需求增溫，產值達 1783 億元，年增 5.72%，連續 8 季正成長，但比較基數高，增幅相對趨緩；液晶面板及其組件業則因大尺寸面板續呈減產，產值衰退致 1541 億元、年減 16.52%。

傳統產業方面，經濟部指出，受國際原物料價格下跌、肺炎疫情影響，市場需求下滑，化學原材料業、基本金屬業、機械設備業，產值達 3564、3110、1386 億元，分別年減 17.8%、9.77% 及 10.41%，汽車及其零件業也受全球車市買氣疲弱，產值衰退至 802 億元、年減 2.92%。

經濟部進一步表示，由於產值受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第 1 季製造業生產指數 109.19，為歷年同季新高，季增 9.66%，為連續 3 季正成長，且創 2017 年第 2 季以來最大增幅。

展望第 2 季，經濟部表示，5G 通訊、物聯網、AI 等新興科技應用持續發酵，遠距辦公、線上教學等需求增溫，加上台灣半導體、光學製品業具製程領先優勢，可望成為資訊電子產業成長動能，但肺後續疫情發展仍須密切關注並審慎因應。