【群益投顧】大盤守穩月線之上高檔震盪類股輪動汰弱留強

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因製藥商 Moderna 表示，先前研發的新冠肺炎疫苗展開臨床實驗後，所有參與者的人體測試均產生新冠病毒的抗體，試驗結果報佳音，加上 Fed 主席鮑爾信心喊話，聲明 Fed 將準備動用所有工具，擴大信貸緩解疫情對美國經濟的衝擊。消息面激勵昨日科技、芯片、銀行、能源類股走升，美四大指數全面大漲，其中以 NASDAQ 與費半守穩在月季線之上，走勢相對強勁。台股今 (19) 開高 72.24 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 119.89 點，成交量 1852.94 億元。盤面上以半導體材料設備廠、塑化、IC 設計、主機板與顯卡、線上遊戲、矽晶圓、金融類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

大盤技術面，因 5/11 起月線已和季線交叉向上，月線走揚提供指數的下檔支撐，近期大盤走高並兼具軋空動能，券資比一度創下 15.0 歷史新高後微幅下滑，加上本土投信的基金規模約 500 億元，權值股部位建置挹注指數買盤，惟台股上檔面臨年線反壓，加上季線扣抵仍處高位，隨資金行情的軋空力道趨緩，預估指數將在月線到一萬一大關之間進行區間整理。

近期隨首季獲利公告後，股價拉高並出現爆量訊號的個股大幅增加，許多標的是利多出盡、拉高調節或是追加買盤，建議參考盤後法人的籌碼變化。操作策略上，技術面篩選多頭架構並沿著短期均線墊高的標的，籌碼面則要避開外資與投信對作的個股。

電競筆電、主機板與顯卡族群，技嘉 (2376-TW)4 月累積營收年增 14.64%，技嘉的產品營收占比，以顯卡達 45% 最高，主機板與伺服器分別為 30% 與 18%。隨 Nvidia 推出新款 RTX 的顯示卡與 AMD 的 RadeonRX5600XT 系列產品，持續增添營運成長動能。微星 (2377-TW)4 月累積營收年增 2.85%，在電競筆電推出多項新款的 GPU/CPU 產品，加上微星切入高階顯示卡業務後，產銷組合優化推升毛利表現。

塑化類股中，華夏 (1305-TW) 首季受惠於成本下滑，加上日本、中國等廠商因歲修使得庫存水位不高，PVC 報價相對穩健，第 1 季毛利率較去年第 4 季增加 2.77% 至 20.06%，短期在產線滿載並全產全銷下，首季每股純益 0.59 元，優於去年同期 0.35 元，業績表現亮眼帶動今日股價勁揚。

個股焦點上，聯強 (2347-TW) 因費用控管得宜，加上資訊、IC 元件等產品線營運結構優化，首季毛利率、營業利益率和稅前淨利率呈現三率三升，每股純益 1.08 元，獲利表現穩健，聯強擬配息現金股利 2.6 元，現金殖利率約 6%。

三、強勢股

電子：

力旺 (3529-TW)、台表科 (6278-TW)、系統電 (5309-TW)、凌陽 (2401-TW)、瑞昱 (2379-TW)、世芯 - KY(3661-TW)。

非電：

台達化 (1309-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、國光生 (4142-TW)、華夏 (1305-TW)、裕隆 (2201-TW)、智伸科 (4551-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據