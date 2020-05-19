〈台股盤中〉美股強彈激勵台積電、IC設計回神 大漲逾百點站回10800點

美國傳來新冠肺炎 (COVID-19) 疫情好消息，Moderna 疫苗初步試驗結果報捷，道瓊大漲 911 點，激勵亞股今 (19) 日全面走揚，台股開盤上漲 72 點，午盤前買盤激勵下，大漲逾百點，蘋概三王回神、IC 設計族群走強，推升台股重回 10800 點、5 日線，預估成交量放大至 2000 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王回神，台積電漲近 1%，大立光、鴻海同樣力守紅盤，IC 設計股王聯發科在新晶片發表帶動下，加上市場點名可望受惠華為禁令，股價續強，大漲逾半根停板，股價攀上今年以來新高價位。

高價股表現也不俗，譜瑞 - KY、緯穎漲逾 5%，股價分別創下新高，矽力 - KY、信驊、旭準、精測表現也不俗，祥碩則在平盤上小幅震盪。

由於全球各地陸續放寬旅遊禁令，加上美國原油鑽井台創新低，帶動國際原油價格回溫，回到 3 月中旬新高，激勵台塑四寶揚眉吐氣，台塑化強漲逾 3%，台塑、南亞、台化也都有 1% 以上漲幅。

生技醫療族群則是兩樣情，在美國疫苗初步試驗告捷，激勵合一、高端疫苗、中天今強攻漲停，國光生也續強漲幅超過 8%，反觀防疫概念股漲多拉回，額溫槍廠熱映殺到跌停，泰博、南六、毛寶、美德醫 - DR 等跌幅都超過 4%。

法人表示，美股大漲激勵亞股走揚，台股也強勢反彈，重回 10800 點，隨著明 520 總統就職在即、台指期結算前夕，建議投資人仍須提防震盪、不宜過度追價，留意基本面較佳個股。