英國脫歐後新關稅制度明年上路 估6成進口產品享免關稅

英國政府週二 (19 日) 宣布，2021 年起，將以新關稅制度「英國全球關稅」(UK Global Tariff，UKGT) 取代歐盟的統一對外關稅，屆時除了汽車、農漁業產品關稅維持 10% 外，預計共有六成產品享有免關稅優惠。

英國國際貿易部週二 (19 日) 發布聲明表示，2021 年 1 月 1 日起將取消多種產品關稅，包含規模 300 億英鎊的供應鏈進口產品關稅，不過為提升產業競爭力，汽車以及牛肉、羊肉和家禽等農、漁業仍將維持 10% 關稅。

英國政府還表示，為促進綠色經濟，將削減恆溫器、保溫瓶和 LED 燈等可再生能源產品關稅。

英國表示，本土關稅制度將比歐盟的共同對外關稅來得更簡單且便宜，適用於為和英國建立貿易協議的國家，且將取消所有稅率低於 2% 的關稅。國際貿易大臣 Liz Truss 則稱，新制度將減少繁文縟節並降低數千種日用品成本，以造福廣大英國消費者及家庭。

根據 UKGT 規定，自 2021 年 1 月起，進口貿易將根據世界貿易組織 (WTO) 條款，或是透過現有優惠准入安排進入英國，預計 60% 進口貿易將享有免關稅，目前該項比例為 47%，若貿易協議談判順利推進，比例有望進一步提升。

倫敦政治經濟學院 (LSE) 副教授 Thomas Sampson 表示：「保護農業是與歐盟、美國進行貿易談判的籌碼，但若沒有英國 - 歐盟自由貿易協定，這意味著農產品進口成本將大大提升。」

目前英國正在和歐盟進行貿易談判，希望能簽署一項「加拿大式」貿易協定，取消多數產品關稅和配額制度，改實施新貿易制度，預計談判最晚將於 2020 年底前完成。