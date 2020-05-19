日本上年度手機出貨量創新低！今年可能更糟？

日本市調機構 MM 總研在週二 (19 日) 公布了最新調查數據。上年度 (2019 年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 日本國內的行動電話出貨量，較前年度減少 9% 至 3125 萬支。也是自 2000 年度首次展開調查以來，所出現過的最小數字。

由於日本當地自 2019 年的 10 月開始，就限制行動電話業者不能對手機實施大幅折扣。加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，也都是造成手機銷量下滑的主要原因。而今 (2020) 年度的表現也可能出現進一步下滑。

在日本 2019 年度的手機整體出貨量中，智慧型手機共占了 89%。其年度出貨量較前年度減少 8% 至 2802 萬支。

由於日本在 2019 年 10 月針對「電氣通信事業法」進行修正，這也使得業者在手機的大幅折扣行為受到限制，用戶跳槽的情況也跟著出現大減。而蘋果 iPhone 也以 45% 的市占奪下第一。

無鎖卡的 (SIM Free) 手機，出貨量年增 0.5% 至 301 萬支。也在整體的智慧型手機市場拿下 10% 市占，創下過去新高。

以各廠牌的 SIM Free 手機市占來看，則由蘋果 iPhone 以 20% 的成績拿下第一。而過去在 2017 及 2018 年度奪下 SIM Free 手機市占冠軍的中國華為，則是在 2019 年度落到第二 (16%)。

日本在今年 3 月展開 5G 的商用服務，對應機種的出貨量也達到 26 萬支，占全年度智慧型手機出貨量的 1%。預估到了 2022 年度，5G 智慧型手機的出貨量，在整體智慧型手機的占比也將拉高至 56%，達到 1644 萬支。

日本在 2020 年 3 月正式推出 5G 服務 (圖片：AFP)

MM 總研預測，在新冠肺炎的影響下，2020 年度的行動電話出貨量，將出現年減 13% 至 2691 萬支。該公司常務董事橫田英明認為，人們由於在家工作等理由，導致手機的使用機會增加，也很可能是帶動市場成長的唯一理由。