〈波力營運展望〉自製取代進口材料垂直整合逐漸見到效益

波力 - KY(8467-TW) 以自製碳纖布取代進口材料，垂直整合逐漸見到效益，去年毛利率以 29.17% 創下上市掛牌以來新高，今年第一季淡季也展現高水準表現，並在出售模具獲利挹注下，單季轉虧為盈，每股純益 0.35 元。

董事長洪進山今 (19) 日出席交易所召開的法說會中指出，波力代工生產的冰上曲棍球桿 BAUER 等品牌，今年因疫情造成市場需求「半窒息」，預估市占率可能衰退。

羽球拍的部分，第二季進入市場旺季，洪進山指出，客戶端全年 30 萬支訂單數量沒有改變，但目前受制於新冠肺炎疫情造成歐美封城，且尚未完全解除，估第二季出貨 15 萬支。

此外，波力 - KY 投入長達 5 年時間開發碳纖維汽車輪圈，今年首季也沒有生產，主要是支援球具生產線復工，預計 6 月後將進入全套生產設備投入階段，並開出 4 條生產線。

波力今年第一季營收 2.24 億元，毛利率 26.86%，創歷年同季新高，季減 4.44 個百分點，年增 5.66 個百分點，稅後純益 1721 萬，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.35 元。前 4 月營收 3 億元，年減 31.91%。

波力 2019 年每股純益 2.67 元，擬配發 2 元現金股利。股東會在 5 月 28 日召開。