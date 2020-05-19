邑錡庫藏股屆滿執行率100% 將擴大與群光合作

縮時攝影機廠邑錡 (7402-TW) 擬在每股 50 元以下執行買回 600 張庫藏股今 (19) 日屆滿，執行率 100%，平均每股買回價格為 33.28 元，邑錡今日股價收 38.45 元。

對於第二季，邑錡主管指出，新冠肺炎疫情仍影響全球經濟，除期盼各國經濟活動能在安全無虞下盡速重啟，自有品牌 OBM 部分積極開發縮時攝影在防疫追蹤的新應用，已聯手台灣總代理群光電子 (2385-TW)，率先在台灣推出防疫應用套組「防疫縮時中」，力求在疫情期間開拓創新應用。

同時，邑錡為降低透過經銷商銷貨影響，也同步在美國 Amazon 網站上開設品牌旗艦店，透過自主經營有望將行銷資源的效益最大化，創造更多獲利機會。

至於創新 ODM 部分，邑錡主管說，主要客戶 Vernier 學術領域智慧裝置新機種開發進度順利如期，可望 6 月起開始小批量試產出貨；另一美國客戶加密儲存設備產品，經過約 2 年的開發，已經取得客戶認證與較大訂單，雖受疫情影響供應商延遲主要零件交貨，但有機會 6 月下旬起生產交貨；此外，另一美國軍工客戶微光影像裝置已採用 Brinno 自有 ASIC 進行開發，目前仍按進度於第 4 季試產，明年將貢獻營運動能。

邑錡 2020 年首季營收受疫情影響降至 9909 萬，稅後純益 77.5 萬元，每股純益為 0.03 元。