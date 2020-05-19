〈台積赴美設廠〉童子賢：國際競賽造成的結果 未來產業將出現新聯盟

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 日前宣布赴美設廠，震驚業界，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (19) 日出席活動，會後針對媒體詢問表示，近年國際競賽激烈，導致各國政府意識到須用科技保護經濟，但沒有一個國家有能力同時擁有材料、設備、製程、專利等，預期未來全球將會出現聯盟型態。

童子賢表示，近年來美中貿易戰、日韓貿易戰等，都讓各國政府意識到必須運用科技保護、支撐經濟，相信台積電赴美設廠是川普政府極力爭取，但沒有一個國家可同時取得所有的資源。

以台積電為例，童子賢指出，台積電擁有先進製程研發技術，需仰賴先進設備、精密製程，這些數以萬計的零件都是來自美國、日本等全球各國，雖然國際競賽持續加劇，但預期未來可能會出現新型態的國際聯盟。

童子賢強調，不敢替台積電赴美設廠做出任何評論，但台積電仍是台灣重要的科技廠商，以台積電在台灣南科先進製程投資金額，就達約 7000 億元，遠高於這次赴美投資約 3600 億元，因此相信台積電不會離開台灣。

至於和碩本身全球布局，童子賢表示，EMS 廠考量成本、效率等問題，赴美設廠可能性不高，而配合客戶要求，和碩今年 2 月也宣布選定越南投資，投資規模約 1.5 億元美元，預期明年上半年可望投產，同時也將評估印度設廠可能。