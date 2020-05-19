南亞科：上半年整體DRAM位元需求估小幅成長 全年觀察兩大因素

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 股東會年報出爐，在致股東報告書中，南亞科預估，今年上半年整體 DRAM 位元需求將小幅成長，全年成長幅度的預估，得觀察歐美疫情改善情況，及全球經濟復甦力道兩大因素。

南亞科已成功自行開發出 10 奈米級 DRAM 記憶胞設計，DRAM 產品可持續微縮至少 3 個世代，第一代 10 奈米級前導產品 DDR4 及 DDR5，預計下半年後陸續進入試產，並為明年量產作準備。第二代 10 奈米級製程技術已進入研發階段，預計 2022 年前導入試產。

南亞科表示，今年仍將持續進行 20 奈米產品組合優化，以提升競爭力，除增加一線雲端伺服器服務供應商認證，提升銷售量外，也將加速 20 奈米低功率產品推廣，取得重要客戶認證。

在 DRAM 供給方面，由於去年各廠 DRAM 資本支出保守，新增產能有限，今年供給成長主要仰賴製程轉換，預計成長幅度將受限。此外，南亞科也說，中國廠商的 DRAM 產品與量產時程仍無確切資訊，未來仍需持續觀察後續發展，及對整體供給的潛在影響。

從需求面來看，南亞科指出，近期終端需求受新型冠狀病毒疫情影響，居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD 及網通設備 DRAM 需求增加， 抵銷智慧型手機需求的相對疲弱表現。

南亞科認為，隨著全球通信廠商陸續導入 5G 服務，未來將會使手機總出貨量與 DRAM 搭載量同步增加；伺服器方面，行動計算、人工智慧、 物聯網等應用及 5G 基站佈建，將持續推動雲端伺服器與邊緣運算成長；並預期下半年推出的中央處理器，將使伺服器 DRAM 搭載量增加，各種智慧化產品應用成長也會推升需求。

整體而言，南亞科預估，今年上半年整體 DRAM 位元需求將小幅成長，下半年仍需持續觀察歐美等地疫情改善情況，及全球經濟景氣復甦力道，才能推估整體 DRAM 位元需求成長幅度。