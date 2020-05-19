美中關係惡化+巴西庫存不足 中國Q4要面臨黃豆短缺？

多位華爾街分析師向標普全球 (S&P Global Platts) 表示，美中因疫情所致的緊張關係加上巴西黃豆庫存減少，恐導致中國在今年第四季，就面臨到黃豆供應短缺問題。

一位中國貿易商稱，因中國黃豆產量僅能滿足國內約兩成的壓榨需求，因此該國壓榨產業嚴重依賴巴西和美國黃豆進口，兩國總計佔全球黃豆供應量至少 80%，中國海關報告顯示，中國平均每年自巴西購買六成黃豆，自美國購買三成。

2006-2019 年中國黃豆進口量及主要供應國 (圖：Reuters)

分析師認為，黃豆每年佔美輸中農產品的六成以上，若要達成第一階段貿易協議，中國需要在 2021 年進口超過 4300 萬噸的美國黃豆。

根據美國農業部發佈的 5 月供需報告，預計在 2020-2021 年銷售年度 (9-10 月)，中國將進口 9600 萬噸黃豆，國內黃豆壓榨量將達 9300 萬噸，分別較去年同期增長 4% 和 7.5%。

為了防止新冠病毒帶來糧食短缺，此前傳出中國大幅度提高糧食進口來增加國家儲備，包含自美額外添購黃豆，美國農業部也在上月底表示和中國簽署黃豆出口合約，美國資深貿易官員稱，一旦 9 月的收割期展開，預計中國將購買更多美國黃豆。

然而，市場對於美中是否能順利解決外交紛爭表示質疑，畢竟過去兩年內，雙方曾兩度達成停戰協議，隨後又提升貿易關稅，農業諮詢機構 ARC Mercosul 主管 Matheus Pereira 認為 2020 年下半年充滿不確定性，且隨著 11 月的美國大選逼近，美中緊張局勢恐越演越烈。

市場認為，美中兩國尚未就知識產權盜竊、技術轉讓等關鍵問題達成共識，接下來幾個月內，任何微小事件或是任一方的挑釁言論，都可能傷害貿易協議，甚至再度啟動雙方重祭報復性關稅。

「對中國來說，光自阿根廷等產豆國進口黃豆完全不夠，若緊張局勢持續，中國可能在今年第四季面臨黃豆短缺問題。」JDI 分析師 Rosa Wang 表示。

此外，今年貨幣大幅貶值導致巴西黃豆供應商以高毛利售出 85% 的黃豆，巴西貿易部門數據顯示，2020 年前四個月內，巴西共出口 3360 萬頓黃豆，較去年成長 34%，其中有高達七成售往中國。

巴西雷亞爾兌美元匯率走勢 (圖：Investing.com)

然而，標普全球穀物和油菜籽分析師 Pete Meyer 表示，若巴西黃豆出口持續創新高，庫存可能出現短缺，另一位分析師則預計，直到 9 月底，巴西可能沒有足夠黃豆可供出口。