英財政大臣警告：這一次經濟衰退規模之大「前所未見」

英國財政大臣 Rishi Sunak 週二 (19 日) 警告，因應疫情頒布的封鎖措施，恐導致英國經濟面臨「前所未有」的衰退，並預計第 4 季失業率恐飆至雙位數。

Sunak 週二 (19 日) 於上議院經濟事務特別委員會會議上表示，儘管政府已採取史無前例的刺激措施，但它無法保護每項工作和商業活動，並警告本次封鎖將對經濟產生非常重大衝擊，英國恐面臨前所未見的嚴重衰退。

Sunak 預計英國第 4 季失業率將達到兩位數左右，強調影響將會非常嚴重。英國國家統計局 (ONS) 稍早公布最新數據，英國 4 月申請失業補助人數暴增近 86 萬人，較上月大增 69%，並創 24 年來最高紀錄。

儘管 4 月失業補助數據僅涵蓋封鎖前幾週，ONS 經濟統計組組長 Jonathan Athow 表示，這已足夠看出疫情對勞動力市場的重大影響。

為避免更多工作流失，英國政府先前頒布就業保留計畫 (Furlough Scheme)，強制英國 800 萬名工人及員工休假，由政府支付休假員工 80% 的收入，Sunak 重申計畫目的為防止封鎖措施一下導致大規模失業。

英國政府週二 (19 日) 公布之數據顯示，自上月啟動就業保留計畫以來，英國政府已為該計畫支付超過 110 億英鎊，但 Sunak 拒絕預估 2020 年政府預算赤字，僅稱若以歷史標準衡量來看，數字規模將相當龐大，並稱政府還不清楚疫情對稅收的衝擊有多大。

英國預算責任辦公室曾警告，若封鎖措施持續至 6 月，英國經濟產出恐大跌 35%，創歷史紀錄。

ONS 上週公布數據指出，英國 GDP 在 3 月以最快的速度萎縮，較前值大減 5.8%，創下史上最大跌幅。英國央行 (BOE) 上月也發出警告稱，疫情導致經濟和金融動盪正在衝擊英國，並預計 2020 年英國 GDP 將萎縮 14%。