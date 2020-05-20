推動製藥業「美國製造」 川普政府大力投資

有鑑於新冠肺炎疫情凸顯全球藥品供應鏈過於集中的問題，川普政府研擬大力投資，以鼓勵製藥產業回流美國，實現美國製造。

美國生物醫學高級研究發展局 (BARDA) 週二 (19 日) 宣布把 3.45 億美元合約授予維吉尼亞州藥廠 Phlow Corp，生產已經短缺的藥品。

BARDA 隸屬美國衛生公共服務部 (HHS)，從 3 月開始把簡化藥品和疫苗生產列為優先事項，一方面是為了對抗疫情，另一方面也是為了響應白宮推動藥品在美國而非低成本國家生產的政策。

BARDA 主任 Gary Disbrow 說：「BARDA 將在製藥領域進行大手筆的戰略投資。」

HHS 也說：「和民間企業合作象徵 HHS 邁出重要一步，將使用美國製造的成分、創造新的就業機會，以重建美國保護自己免於健康威脅的能力。」

目前美國民眾服用的藥品中，約 80% 活性成分來自海外，主要源頭是中國和印度。

早在疫情爆發前，各國就對藥品供應鏈日益集中在中國手中心存疑慮，白宮一名官員去年 8 月曾警告國會美中顧問小組，這個問題會造成國家安全風險。

疫情爆發後，先是出現中國實施隔離措施、導致藥品生產停擺，之後則有印度當局下令暫時禁止藥品出口，理由是要先滿足國內民眾需求。

擬針對必要藥物頒布行政命令

川普政府正在評估簽署一道行政命令，要求特定不可或缺的藥品和療法必須在美國生產。

美國貿易代表納瓦羅 (Peter Navarro) 曾表示，希望透過行政命令降低美國對外國製藥品的依賴，目前不清楚是否為同一道命令。

然而此舉引來學名藥大廠反對，表示藥品供應鏈正是因為具有分散的特質，才能靈活因應，面對天災或公衛危機得以迅速調整供應鏈。

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