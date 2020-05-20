小摩CEO：新冠危機催生更具包容性的經濟

週二 (19 日) 外媒報導，摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在一份年度股東大會之前發布的備忘錄上寫道：「應該利用新冠危機建立一個為更多的人提供機會的經濟。」

這個備忘錄提到了摩根大通對新冠疫情 (COVID-19) 反應、還介紹自疫情開始以來，該公司為支援客戶和員工所採取的措施，以及戴蒙對員工復工的想法。

美國勞工部上週四 (14 日) 公佈截至 5 月 9 日當週的初請失業金人數，報 298.1 萬人，高於市場預估值 250 萬人，收入低於 4 萬美元的家庭中，有近 40% 的家庭已失業。

即便那些還保有工作的人，也因為疫情暴露出另一種差距，即低薪工作很可能需要面對面的活動，讓這些領域的人更容易接觸病毒感染。

戴蒙在備忘錄呼籲：「我熱切希望，我們利用這次危機作為催化劑來重建經濟，為更多的人創造和維持機會，特別是那些被遺忘太久的人。過去幾個月疫情狀況暴露了一個現實，那就是，即使在疫情爆發之前，還有太多的人生活在危機邊緣。」

戴蒙認為：「一個包容性的經濟、機會廣泛的經濟，是一個更強大、有韌性的經濟。這場危機敲響一記警鐘，呼籲企業和政府採取行動，為共同利益思考、行動和投資，並直接面對多年來阻礙包容性經濟成長的結構性障礙。」

戴蒙還預告，他將很快就如何雇用員工和重啟小型企業活動分享他的想法，以創造更具包容性的經濟。