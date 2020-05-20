與Netflix、Disney+爭天下！Apple TV+新舊節目混搭

彭博社報導，據知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 正在為旗下影音串流服務 Apple TV + 購入老電影和電視節目，充實平台內容，好與 Netflix、Hulu 和 Disney + 等串流媒體巨頭一同搶攻市場。

消息人士指出，蘋果節目製作人已從好萊塢製片廠，得到 TV + 放映舊電影和節目的授權，並且就採購內進行討論。

此舉代表著 Apple TV + 出現微妙的策略轉變，Apple TV + 於去年 11 月推出，原先主打蘋果原創節目。

知情人士表示，Apple TV + 仍計劃以原創節目為主，因此尚未取得任何系列電影版權或知名大片。

儘管如此，但市場依舊必須承認，Netflix、迪士尼 Hulu、Disney + 和亞馬遜的 Amazon Prime Video 的成功關鍵，就是將新舊節目混搭在一起。

與 Netflix 這樣有數千種內容可供選擇的串流影音服務相比，Apple TV + 僅有不到 30 部的原創電影與節目。最著名的節目包括由 Reese Witherspoon 和 Jennifer Aniston 主演的《晨間直播秀》，以及 Chris Evans 的《捍衛雅各》。

Apple TV + 的優勢在於低價競爭策略，其每月訂閱費用為 4.99 美元，相當於 Netflix 的一半價格，且購買蘋果新設備的用戶可以享有免費一年訂閱服務。

知情人士表示，儘管 2 月份已有大約 1 千萬人註冊 Apple TV +，但只有大約一半左右的活躍用戶；和迪士尼相比之下，這項數據顯得黯淡無光。

Disney + 在美國發行的第一天就擁有超過 1000 萬名用戶，已超過 5000 萬用戶；而串流大咖 Netflix，更是在 2020 年第一季就增加近 1600 萬客戶。

儘管如此，Apple TV + 仍幫助蘋果服務業務實現增長，並在上一季協助蘋果營收達到 133 億美元，佔其總營收的 23%。

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