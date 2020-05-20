致癌官司打擊需求 嬌生公司美加停售滑石粉嬰兒爽身粉

美國醫療衛生用品大廠嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 週二 (19 日) 宣布，將停止在美國和加拿大銷售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。公司表示，由於受到一系列法律訴訟影響，造成產品安全性被「誤導」，導致需求下滑。

嬌生面臨來自消費者超過 19000 宗訴訟，他們聲稱因爽身粉產品含致癌物石棉 (asbestos) 而罹癌，目前這些案件還在審理過程。

嬌生在聲明中說，基於數十年的科學研究，公司對於以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉的安全性，始終保持堅定信心。

不過媒體在 2018 年的調查報導，稱嬌生公司數十年來一直知道石棉潛藏在產品之中，至少從 1971 年到 2000 年代初，公司的滑石粉和成品，在測試時有時呈少量石棉陽性反應。

當時的調查報導曾引起嬌生股價急跌，並引發公共關係危機，聯邦政府也展開調查。領導國會調查的美國代表 Raja Krishnamoorthi 將此次嬌生停售產品，稱為「公共衛生的重大勝利」，並表示歷時 14 個月的調查顯示，嬌生公司數十年來都知道產品中包含石棉。

嬌生在法庭和國會上則一再表示，其滑石粉產品安全，不會引起癌症。

嬌生週二表示，當 COVID-19 危機導致購物和生產受到限制時，公司已經停止運輸滑石粉。

嬌生在聲明中表示，北美市場對滑石粉基底的嬰兒爽身粉的需求一直在下降，這主要是由於消費者習慣的改變，以及有關產品安全性的錯誤訊息和訴訟廣告的不斷出現的結果。

嬌生自 1894 年以來就已在銷售嬰兒爽身粉，不過目前僅占其美國消費者健康業務的 0.5%。

嬌生表示，將繼續在北美市場銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，並繼續在全球其他市場，銷售以滑石粉為基底和以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉。