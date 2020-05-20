盤前財經大事搶先讀2020年05月20日

今日操盤前瞻

台灣 4 月外銷訂單統計

美國上周 EIA 原油庫存

法說會：三能 - KY、裕隆、中華、裕日車

除權息：致和證、綠電

一文掌握鮑爾和梅努欽赴國會聽證重點

3 月下旬川普政府推出一項規模 2.2 兆美元的刺激計畫後，週二 (19 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾和美財政部長梅努欽出席國會聽證，提供新冠疫情有關的最新因應措施。閱讀全文...

美國對華為禁令 將重塑科技業供應鏈

美國商務部在上週五緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可，此禁令已經威脅到華為的生存空間，市場分析，美對華為祭出「外科手術式」的攻擊，可能將重塑整體科技業的供應鏈。閱讀全文...

童子賢：5、6 月是上半年營運谷底 下半年迎報復性需求回升

代工大廠和碩 (4938-TW) 首季財報震驚市場，本業意外轉虧，對此董事長童子賢今 (19) 日出席活動表示，和碩本業在疫情影響下仍是獲利，且前 4 月營運符合預期，但展望 5、6 月，受歐美疫情影響需求端，示警將是科技業上半年營運谷底，不過疫情過後，下半年可望迎來爆發性成長。閱讀全文...

顧立雄任內最後一天懲處大清倉 開罰八家金融機構 2580 萬元

金管會主委顧立雄昨 (20) 日將出任國安會秘書長，在他任內最後一天，金管會今天對法巴人壽、安達人壽、安泰銀行、永豐銀行、凱基銀行、遠東銀行等六家金融機構，針對同一案件合計開罰 1380 萬元，另外台新銀行、新光人壽因其他缺失，也分別遭罰 800、400 萬元，等於八家金融業者共被開罰高達 2580 萬元。閱讀全文...

〈國泰金法說〉帳面淨值 Q1 蒸發逾千億 國壽逢低大買台股 500 億元

國泰金 (2882-TW) 昨 (19) 日舉行線上法說會，受 3 月股災影響，國泰金帳面淨值單季蒸發超過千億元，所幸 4 月股市回穩，淨值已大幅回升。旗下國泰人壽第一季國內外股票部位增加 760 億元，其中，光是台股就逢低加碼，資金部位較去年底增加 500 億元。閱讀全文...