【馮冠華專欄】美股回落 港股整固

5 月 20 日推介 - 丘鈦科技（1478）

1）上日港股市況總結：恆指週二造好，指數以 24490 點開出，上升 555 點，之後最高曾見 24553 點，上升 618 點，最差時則見 24314 點，上升 379 點，最終以 24388 點收盤，上升 453 點。成交金額按日上升約 15% 至 1260 億 。港股通南下維持淨流入，金額微減至約港幣 12 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額約人民幣 37 億。藍籌 48 升 2 跌。

板塊方面，出口、內航、內險、半導體、手機設備、Saas、中資券商及教育股表現較好。ATM 連續兩天全報升，美團點評（3690）又創上市新高。做空方面，比率回升至 13.7%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 33:67。重貨區方面，熊證上移至 25000-25099，牛證上移至 23500-23599。恆指夜期報 24283 點，下跌 57 點，低水 105 點，港股 ADR 下跌 227 點，相當於恆指 24161 點。

簡評：疫苗消息帶好美股週一表現，市場樂觀情緒也蔓延至昨天的港股，大裂口高開屠熊後，上升動力不算太強，但總算一口氣收復了 10、20 及 50 天移動平均綫；同樣地，上證也未能一舉突破 2900 點，整天也只能在高位徘徊。兩地股市的走勢，令筆者忽發其想，是否在等待兩會週四的開幕才發力？拭目以待！

再看昨天港股的各項指標，成交金額尚算配合升市，做空比率也覺健康，藍籌升多跌少，整體氣氛仍然不俗。早前的高位 24767 點會是市場關注位，若外圍造好，挑戰熊證重貨區 25000-25099 點也不為過。除了大家關心的疫情、中美關係以外，近日中國與澳洲也起風波，金融市場對此尚算平和，但仍需多加注意。

板塊方面，看到有資金流進舊經濟股，而昨天市場的焦點股份，莫過於有黃袍加身，8 月季檢時大有機會染藍的美團點評、阿里（9988）和小米（1810）。後兩者會在今週公佈季績，觀乎騰訊（700）、京東、百度及拼多多等公佈優於預期的業績，阿里和小米的季績令人期望，亦存在不少變數。手機設備和半導體公司昨天也有不俗的反彈，筆者仍持觀點，週一這兩板塊的下挫不但過火，且屬錯殺。丘鈦（1478）和華虹（1347）現價可進場。

另外，昨天推介的港交所（388）表現也亮麗，京都 6 月 18 日上市的傳聞，再加上路透社引述消息指，納斯達克將公布對 IPO 的新限制（中國公司可能會捨棄美國而選擇到香港上市），相信是股價造好的動力。除京東外，網易、百度、微醫、攜程、農夫山泉等等均是市場期待的打新公司。

市況回暖，反而看到個別物管、生物科技和醫療器材股卻逆市下跌，有些更創新高後急回，從正面角度想，風險胃納提高，資金從明星板塊撤出也不是壞事，畢竟大部份物管和醫療器材股估值甚高，而生物科技股則前景甚為不明，所以輪換買賣是正常不過。同樣邏輯，喜歡短多的讀者也應留意強勢股逆轉的可能性，舉例如九毛九（9922）和金蝶（268）。

2）美股上日市況總結：有專家質疑 Moderns 的疫苗成效，美股三大指數回落，當中道指下跌 391 點或 1.59%，標指及納指則分別下跌 1.05% 及 0.54%，十年期債息回落至 0.691%，美滙指數回落至 99.58。紐約期油再上升至 32.5 美元。恐慌指數 VIX 回升至 30.53。黃金回升至 1745.6 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：平安好醫生（01833） 管理層傳再有人事變動。繼主席兼首席執行官王濤、聯席公司秘書林源上周五（15 日）遭免職後，有內地傳媒引述集團內部消息指，公司的首席運營官（COO）、首席產品官（CPO）、首席技術官（CTO）等管理層也已被全部免職，由平安集團指派的新管理層接任。據報道，包括被免職的前主席王濤在內，離職的均是出身自阿里巴巴 （09988） 的「阿里系」高層。

4）新股訊息（信報）：移卡（09923）公布招股詳情，每股招股價介乎 12.64 元至 16.64 元，發售 9872.4 萬股，公開發售佔一成，集資最多 16.43 億元。一手 400 股，入場費 6723.07 元。移卡引入 Recruit 集團為基石投資者。

該公司明日起至下周一 (25 日) 招股，預計 6 月 1 日掛牌。

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