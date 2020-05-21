【馮冠華專欄】留意兩會行情

5 月 21 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週三表現反覆，指數以 24463 點開出，上升 75 點，之後最高曾見 24515 點，最差時則見 24316 點，上下波幅不足 200 點，最終以 24400 點收盤，上升 12 點。成交金額按日下跌約 19% 至 1017 億 。港股通南下維持淨流入，金額微減至約港幣 8 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額接近減半至約人民幣 20 億。藍籌 22 升 26 跌 2 持平。

板塊方面，生物科技 B 股、家電、手機設備、手遊、Saas、及騰訊相關股表現較好。ATM 連續三天全報升，美團點評（3690）又破頂。做空方面，比率微升至 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 37:63。重貨區方面，熊證仍在 25000-25099，牛證在 23400-23699。恆指夜期報 24489 點，上升 48 點，高水 89 點，港股 ADR 上升 42 點，相當於恆指 24442 點。

簡評：雖然美股週二受壓，另外上證昨天表現也未如理想，但恆指週三並沒有被拖下，最終更力保不失。再看其他指標，成交金額下降，但仍在千億之上，做空比率也無異樣，港股通南下資金縮少，但亦維持淨流入，藍籌升跌又相若，牛熊街貨也無大啟示。執筆時美股造好，恆指夜期也上升，筆者頓時有點沾沾自喜，因昨天的猜想，即中港股市有在兩會開幕時發力有機會成真也。

昨天港股能造好的板塊，大都有消息面支持。比方說，騰訊系股票在移卡（9923）開始招股先來興奮，微盟（2013）、恆騰網絡（136）等全爆升；有傳網易會在六月在香港招股，手遊股如中手遊（302）及 IGG (799)也大升；7 部委印發家電回收更新方案 ，創維（751）、海爾電器（1169）甚至國美（493）也有追捧；一眾生物科技 B 股，股價也集體造好，好像在迎接本週五上市的開拓藥業 (09939) 一樣。阿里（9988）、美團點評（3690）和小米（1810），股價則繼續享受染藍憧憬而上升。相反，物管股明顯有資金流出，教育股早段表現亮麗，但部分卻要倒跌收場。資金泛濫，輪換賣買平常也。

收盤後公佈業績的小米，筆者認為沒有令捧場者失望。收入和盈利均略勝市場預期，毛利率和成本控制也屬正面，IoT 與生活消費產品受疫情影響較大，但仍能錄得同比收入增長，而互聯網業務更是這季報的亮點，活躍用戶數量及時間均大幅增加，整體而言，筆者認為業績合格有餘。股價在績前造好，短暫或有獲利反高潮，但估計短期應可再挑戰 52 週高位的 $14。

2）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 369 點或 1.52%，標指及納指則分別上升 1.67% 及 2.08%，十年期債息約持平至 0.69%，美滙指數回落至 99.16，紐約期油再上升至 33.49 美元。恐慌指數 VIX 回落至 27.99，黃金上升至 1752.1 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：據銷售文件披露，藥明生物（02269）控股股東 WuXi Biologics Holdings Ltd，配售 5000 萬股，每股作價 125.75 至 128 元，套現 62.88 億至 64 億元。配售價較今日收市價 133.7 元，折讓約 4.26% 至 5.95%。

小米集團（01810）公布，今年首季股東應佔盈利 21.64 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 30.79%，每股盈利 9.1 分。小米首季錄得收入 497.02 億元，按年上升 13.59%。期內，按非國際財務報告準則計，經調整淨利潤 23.01 億元，按年升 10.6%。

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