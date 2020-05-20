疫情之下如何做好自身防護與居家防護的三大關鍵

連續一個多月無本土染疫案例， 台灣正式宣告進入後疫情時代；不過仍有學者指出應嚴防進入秋冬之後的「疫情回馬槍」、造成新冠病毒死灰復燃，引發二次疫情浩劫。知名醫師江坤俊分析，落實居家防護的三大關鍵，在隔離期間選擇擁有獨立空間、棟距大、近綠地的住家環境，才能將染疫風險降到最低，幫自己打造更安全舒適的居家環境，才能有效避免細菌與病毒的侵襲。

江坤俊醫師表示，秉持「不要把細菌帶回家」的原則，一回到家、最好先把衣服掛在陽台上或是通風處。第二，定期清潔家中的電燈開關、手機上話筒、電腦鍵盤等手部常碰觸的地方；最後，雖然疫情趨緩，大家開始出門活動，但站做在防疫角度、還是希望人們沒事多待在家裡。

他認為，保持良好的洗手、殺菌清潔習慣，不只有效隔離新冠肺炎，更大幅降低流感、腸病毒的侵襲，這些習慣更是我們面對疫情回馬槍的最大資本。江坤俊醫師進一步指出，最近有在看屋的朋友，盡量挑棟距大、採光好的房屋，通風良好更是重要，因為只要降低室內的濕度、保持乾爽，就算不能殺死病毒，但還是可以抑制病毒的生長，對自己跟家人來說，這樣的居住環境也比較健康。

全文影音: https://youtu.be/Sy0R17K_R78

了解更多華人滙資訊 點我看更多: https://bit.ly/2Ti06FF

