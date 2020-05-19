50坪「小而美」接待中心 催出北市90億買氣

銷售市中心豪宅的接待中心，不一定要高、大、上才能促成熱銷；邀請世界級愛馬仕空間設計團隊、打造的精品住宅案「琢豐」，僅選擇 6 米巷內、50 坪大小基地上，規劃結合樣品屋、放映室、接待中心，「以小博大」賣出 90 億案量，更寫下松江路單坪 155-160 萬元的新成交高價。

「琢豐」50 坪土地上、催出 90 億案量買氣。（圖 / 彥星提供）

據了解，該案二、三十坪戶別已全數售罄，最後階段衝刺 50、85 坪倒數戶別。全案 127 戶已進入最後個位戶數倒數。

「琢豐」聘請建築師郭旭原設計 5 層樓高的鋼構純白光盒建築做接待中心，室內完美呈現愛馬仕「手作」與「訂製」工藝高度的 23 坪樣品屋。據悉，「琢豐」為了吸引特定品味客群的目光，接待中心現場也變身台北最小的美術館，不定期換展。

甲桂林廣告副董事長曹瑞濱指出，50 坪基地的接待中心能攪動 90 億買盤創區域新高價的紀錄，不單只靠逆向思考就可以達成，有大陸建設的品牌實力、引進國際高端住宅新趨勢的飯店寓邸型態，和飯店寓邸產品在北市的稀有性，加上請到愛馬仕御用空間設計團隊 RDAI 包辦建築外觀到室內精裝修「全案設計」，在這 4 大優勢加持下，「琢豐」才能創造出驚豔市場的槓桿效應。