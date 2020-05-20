壽險保費懸崖來了！傳統型、投資型保單初年度保費雙降逾4成

壽險保費懸崖來了！壽險公會今 (20) 日公布 4 月保費收入統計顯示，在金管會多項保險新制影響之下，傳統型保單與投資型保單的 1-4 月初年度保費收入雙雙年減超過 4 成。

綜觀今 (2020) 年 1-4 月業績，總保費收入 1.02 兆元，減少 12.4%，初年度保費收入 2687.99 億元、年減 41.0%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入，傳統型保單初年度保費 2123.18 億元、投資型保單初年度保費收入 564.81 億元，皆年減 41%。

壽險公會表示，在保單責任準備金利率下調 1 碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年 7 月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤 (CSM) 不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，1-4 月傳統型保單初年度保費收入相較去年同期減少 41.0%。

而投資型保單部分，壽險公會表示，主要是保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB + 級以上，即便投資 BBB + 級的債券，最多也不能逾基金淨值的 40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另外，美國聯準會今年以來降息 6 碼，亦衝擊美元保單銷量，1-4 月投資型保單初年度保費收入，也比去年同期減少 41.0%。