〈報稅教戰手冊〉申報個人綜所稅 小心四種保險費無法列舉扣除額

報稅季節來臨，元大人壽提醒民眾，申報個人綜合所得稅時，若選擇採用列舉扣除額方式申報者，別忘了其中有一項是人身保險費，每人每年額度為 2.4 萬元；不過，保戶要注意有四種保險費無法列舉扣除額，報稅時千萬別提列錯誤。

今（2020）年報稅截止日除了延長至 6 月底，財政部還釋出綜合所得稅新制申報 5 大重點，包括：

一、增訂長照扣除額，只要符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可定額減除 12 萬元，並追溯自 2019 年 1 月 1 日施行，但須注意排富條款。

二、薪資扣除額擇優二選一，薪資扣除額不只有固定的 20 萬元，也可選擇用憑證核銷「薪資必要費用」來扣除。

三、調高基本生活費，每人金額從 17.1 萬元調高為 17.5 萬元，基本生活費所需費用比較基礎項目為「免稅額、標準（或列舉）扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」7 項。

四、同婚合法化，同性伴侶第一次可合併報稅。

五、放寬受扶養親屬「無謀生能力」認定標準。

針對列舉扣除額中的保險費，元大人壽表示，壽險、健康險、傷害險、年金險等人身保險，或勞保、就業保、國保，以及軍公教保險都是可列舉扣除的項目，民眾申報時原則上可不附保險費之繳納證明文件。而全民健康保險費，包含一般保費及補充保費則不受 2.4 萬元扣除額的限制，可單獨全額列舉。

元大人壽提醒有 4 種情況的保險費是無法列舉扣除，包括：一、非納稅義務人、配偶或受扶養之直系親屬的保險費；二、要、被保險人非同一申報戶；非人身保險費；三、未經核准在台銷售的境外保單等；四、已領取保險理賠的醫療費用或財產災害損失，因已從保險獲得補償，就不得再列舉扣除。

對於報稅期間因繳稅而有短期資金需求的民眾，元大人壽建議可以向投保之壽險公司申請保單借款，畢竟保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等 6 大優勢，且申貸管道多元，是短期資金調度的應急好幫手。