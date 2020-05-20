福特汽車將迎接川普參訪 為此放鬆戴口罩規定

福特汽車公司 (F-US) 週二 (19 日) 重申公司政策，表示進工廠的所有訪客都必須戴口罩，不過預計週四到訪的川普一行人，則會依據白宮的相關規定進行。

福特汽車發言人 Rachel McCleery 週二表示，公司政策是每個人進公司均依個人防護裝備 (PPE) 使用指引，以防止 COVID-19 擴散，福特已經與川普政府分享了公司政策。

但稍後公司發出更新聲明，表示週四將遵循白宮的安全政策和決定。川普週四預計到福特汽車一家轉產呼吸器的零組件工廠參觀，以了解運作情況。

當被問及他訪問福特時是否會戴口罩時，川普表示，他會在「適當時候」這麼做，他補充說，這一決定取決於情況，以及他是否「站在所有人旁邊」。

根據福特汽車 5 月 1 日發布的作業規定，所有員工及訪客，在工廠內必須一直佩戴口罩。

美國疾病控制與預防中心表示，戴口罩可以防止那些無症狀感染者在不知不覺中傳播病毒。但川普不在意這一規定，並表示他經常接受檢測。上週他參觀賓州的口罩工廠，就沒有戴上口罩。

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 和底特律三大汽車製造商舉行了關於安全協議的談判，以允許週一恢復汽車生產。

上個月美國副總統彭斯 (Mike Pence) 探訪醫院，因為沒有戴口罩引發外界批評，之後他參觀通用汽車時，則戴了口罩。