瑞銀：疫苗+經濟數據支撐 美股後市潛利大

美股受疫苗研發與經濟衰退疑慮拖累走跌，但瑞銀財富管理投資總監辦公室出具報告指出，即使行情一個月以來陷於區間波動，只要疫苗能成功問市、經濟數據能持續恢復正常兩大力道支撐，股票仍具有上行潛力。

瑞銀表示，儘管近期主要經濟體數據欠佳，但從德國央行數據顯示，封鎖邊境導致經濟衰退幅度可能沒有預想中糟糕，加上各國積極量化寬鬆與財政刺激政策，美國聯準會主席鮑威爾認為，只要疫苗問市，可望帶動美國經濟回升。

隨著全球疫情趨緩，包括奧地利、比利時、法國、希臘、義大利和西班牙 3 月實施的做空禁令也在 18 日到期後解除，此舉可望提供市場技術面支撐。

瑞銀認為，只要投資者見到更明確跡象顯示經濟持續恢復正常，股票仍具有上行潛力，而這段期間市場可追蹤相關指標，包括隨著經濟重新開放觀察住院率的變化、疫苗試驗進展，以及人口產生抗體的普遍程度，作為未來疫情一旦捲土重來時嚴重程度的指引。

瑞銀進一步指出，從部份指標來看股市已充分反映價值，其中美股本益比 18.5 倍，比 20 年均值高出 15%，如果經濟更強勁反彈，部份市場領域仍有很大的上行空間。

在類股部分，瑞銀點名看好防禦性較強與表現穩健的類股，例如優質高股息股票、精選必需消費品以及醫療保健類股可望有較佳表現。

信用債部分，瑞銀指出，聯準會表明負利率不會成為「新常態」，但在可預見的未來利率仍將保持低位，因此投資者將需要在風險較高的信用債中尋找收益，目前這些債券的價格頗具吸引力。

瑞銀認為，美元投資級債券 (185 個基點)、美元高收益債券 (778 個基點) 和美元新興市場主權債券 (579 個基點、摩根大通 EMBIG 指數) 的信用利差足以彌補疫情危機下的風險。