三因素看好AirPods下半年出貨量 郭明錤上修至9380萬副

周三 (20 日) 天風國際分析師郭明錤發表最新報告指出看好今年 AirPods 出貨量，由原先預估的 8000～9000 萬副上調至 9380 萬副，同時預期今年下半年 AirPods 出貨將強勁成長。

郭明錤上修 AirPods 出貨量原因有三：第一、今年下半年將推出的新款 iPhone 可能將不再附贈有線耳機，因此可帶動售價較低 AirPods 2 的需求。第二、 AirPods 2 去庫存化將在今年第二季結束。第三、Apple 可能在今年下半年促銷 AirPods。

郭明錤認為 AirPods 出貨量今年第二季是全年谷底，下半年將出現強勁成長。因為受到新冠肺炎疫情影響與去庫存化，AirPods 2 第二季需求疲弱，導致第二季總出貨量較前一季衰退 29%，達 1720 萬副。

但受惠於 AirPods 2 需求將自第三季開始恢復，再加上 AirPods Pro 保持強勁需求，因此預估 AirPods 出貨量分別在第三季與第四季年增率可保持在 40% 左右。

資料來源: 天風國際, 鉅亨網製表

郭明錤團隊看好 SiP 供貨商 Amkor 與長電可受惠於強勁的 AirPod Pro 需求。另外也看好立訊精密、歌爾股份與燿華將會受惠於 AirPods 2 在下半年出貨強勁成長。

郭明錤指出立訊精密為最大 AirPods 組裝廠商，是 AirPods 出貨成長最直接受惠者，並預估立訊精密的 AirPods 部門的營運增長可望擊敗市場預期。此外，立訊精密將從第二季至第三季開始自越南出貨 AirPods，有機會利用分散出貨風險而與 Apple 保持更緊密的合作關係。

至於歌爾股份的 AirPods 2 產線自 2019 年便開始出現獲利，因此今年下半年獲利表現將受惠於 AirPods 2 出貨強勁增長與供應比重上升，預估供應比重將自 45% 升至 50%～55%。同時歌爾從自第二季至第三季開始供應 AirPods Pro，當中約有一半在越南製造。

最後燿華在第三季與下半年營收會呈現強勁成長，預估第三季營收季增達 100% 以上，第四季仍可保持季增。受到庫存去化影響，耀華在第二季 AirPods 2 的 PCB 供應比重明顯衰退至 10%，但第三季可望升至 55%～65%。在 iPhone 方面，電池板供應比重將自 iPhone 11 的 10%～15% 成長至新款 iPhone（6.1 吋機種）的 50%～55%，此有助於下半年營收與獲利。

