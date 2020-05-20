〈小英新產業政策〉全球加速數位化轉型掀新一波競賽 資安產業成勝敗關鍵

中華民國第 15 任總統蔡英文今 (20) 日宣布就職，在就職演說中強調六大產業發展重點，其中面對全球加速數位化，蔡英文表示，要發展結合 5G、數位轉型、國家安全的資安產業，打造可以有效保護自己、信賴的資安系統及產業鏈，尤其是近期包還中油、台塑、力成甚至是總統府，都遭駭客攻擊，也引發市場關注資安概念股，台廠緯軟 (4953-TW)、安碁資訊 (6690-TW) 成焦點。

受貿易戰、新冠肺炎疫情、政治經濟環境因素影響下，全球從實體貨品競賽，進一步延伸到網路資通安全競賽，企業也加速數位化，但同時也面臨與日俱增的網路駭客攻擊，推升資安需求市場需求快速成長。

根據 VMware 日前發布 Carbon Black 威脅資料指出，光是今年 2-4 月底，全球針對金融行業的網路攻擊增加 2.38 倍、勒索軟體攻擊也增加 9 倍，而不只金融業，台灣中油、台塑日前也傳遭網路勒索病毒攻擊，系統一度停擺。

產業人士指出，台灣企業面臨數位服務普及、資安法全面施行，企業與公部門會攜手外部服務商，擬定資安策略與強化防護機制，反觀中小企業則因資安人力不足，對資安系統維運委外需求提高，而資安產業主要分為三類別，軟體、硬體、系統整合。

緯軟主打軟體服務，今年看好疫情僅影響短期營運，中長期在 5G、AI 人工智慧、IoT 帶動下，軟體服務需求將穩健成長；而品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊日前也表示，資安市場受疫情影響有限，部分客戶更因疫情增購硬體，提升資安潛在需求，對今年營運成長目標不變。

據了解，安碁資訊客戶主要集中政府公部門，占比達 60-70%，今年也計畫前進東南亞市場，透過在地夥伴開發市場，與泰國合作夥伴服務將正式上線，並拓展印尼、馬來西亞、歐洲市場。

市調機構 IDC 預期，台灣今、明兩年企業在資安市場在服務、軟體、應用上，市場規模將年成長 19%、21%，到 2021 年可望突破 6 億美元 (約新台幣 180 億元) 市場規模，2019-2023 年複合成長率也將達 21%，保持雙位數年成長。