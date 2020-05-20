〈小英新產業政策〉加速發展綠電 太陽能產業未來四年展望佳

總統蔡英文今 (20) 日舉行就職演說，提及台灣將加速發展綠電及再生能源產業，預計 2025 年綠能將占整體能源的百分之二十，受惠政策延續，國內太陽能業者營運也可望持續改善，多家業者也表態，看好未來太陽能市況。

蔡英文指出，過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣已成為國際再生能源投資的熱點，在這個基礎上，有信心達成 2025 年綠能占整體能源的百分之二十，打造台灣成為亞太綠能中心。

太陽能產業過去幾年，受中國 531 新政影響，以及市場過度飽和，相關業者營運大多呈顯虧損，產業也出現整併潮，不過，隨著蔡英文上任，政府積極推動綠電政策，帶動能源產業內需化，除了友善環境，也帶動產業轉型。

台灣近年受惠政策推動，成為國際再生能源投資的熱點，吸引外商如韋能能源、寶島陽光看準長期收益，來台投資電廠，兩者去年併網量皆超過 60 MW，位列台灣系統商併網量第二、三名，也帶動台太陽能上游業者營運。

台灣太陽能業者多處上游，如電池、模組廠，近年在內需支撐下，加上各家陸續提列老舊設備的資產減損，營運多有改善，以茂迪 (6244-TW) 來看，2018 年因中國大力補貼本地業者，加上提列資產減損，一度大虧超過一股本，不過，隨著營運體質調整、內需穩定成長，去年第 3 季一度轉盈，並預計今年下半年將獲利。

其他太陽能業者如聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW) 等，也看好今年台灣因大型太陽能案場陸續動工，包括彰濱工業區 180 MW、台糖 400 MW 及台電 150 MW 等，將為國內模組製造商帶來商機，估今年營運優去年。