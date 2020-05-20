〈裕隆集團法說〉零組件缺貨僅影響交期約1個月 維持車市42.2萬台規模預期

裕隆 (2201-TW) 今 (20) 日召開法說會指出，維持今年台灣車市新車掛牌數 42.2 萬台規模，即便近來汽車零組件因新冠肺炎疫情缺貨，但透過全球調貨方式，已漸漸步入正軌，生產面大概受影響一個月，不至於影響整體出貨。

對於台灣車市，裕隆維持 42.2 萬台新車規模的預期，年減約 1.1%，裕隆認為，各項防疫措施影響經濟活動和消費需求，而汽車屬高單價產品，受影響程度需繼續觀察。

裕隆對中國車市仍看淡，由於疫情衝擊汽車產銷，並打亂全球零組件供應體系，推估今年中國整體汽車銷量將年減 22.4% 至 2000 萬台左右水準。

裕隆坦言，由於中國自主品牌銷售衰退，加上受疫情衝擊購買力，目前仍與股東討論東風裕隆的整改方案；據統計，納智捷去年僅在中國銷出 2000 台。

因應電動車發展長期趨勢，納智捷仍定位為與鴻海 (2317-TW) 的合資公司旗下重要客戶，後續會推出電動車車型，裕隆強調，在提報股東常會後，減資預計在第三季底至第四季完成，策略轉型後，以輕資產和開放平台角度來延續納智捷產品，可降低納智捷的生產成本壓力。

另外，裕隆也說明，日前處分南投不動產挹注業外逾 3 億元，此舉主要是為資產活化，後續仍將持續評估現金流、相關資產出租或出售的對比效益。