〈小英新產業政策〉國防戰略產業商機大 國機、潛艦概念股率先受惠

總統蔡英文今 (20) 日發表就職演說，提及六大核心戰略產業，其中包括國艦國造、國機國造，可望持續推動漢翔 (2634-TW)、台船 (2208-TW) 長期成長潛力，台船目前潛艦國造案依計畫進度執行中，而漢翔的國防業務營收占比約 40%，主要客戶為國防部，在民用業務受航空業景氣低迷衝擊之際，營運動能相對穩定。

蔡英文表示，台灣要發展軍民整合的國防及戰略產業，除了進行中的國艦國造、國機國造，將更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，並進一步進軍航空和太空產業。

在航空市場遭受新冠肺炎疫情重創之際，漢翔今年前 4 月合併營收衰退 16.06% 至 69.7 億元，尤其民用業務受衝擊， 不過，漢翔強調，國防業務將是穩定挹注營收的堅強後盾，法人樂觀看待，漢翔今年的軍機業務加快進行，營收貢獻可望高於去年。

漢翔新式高教機已於去年 9 月 24 日完成原型機出廠，規劃 6 月進行首飛任務，預計明年起小量量產，2022 年大幅量產，漢翔看好隨著高教機進入量產，將形成一波新成長力道。

漢翔進一步指出，由於台灣至 2026 年 F-16 戰機將達 200 架規模，已與洛馬公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取 F-16 維修中心商機。

台船指出，潛艦國造案目前依計畫進度執行，不過全案列為機密並簽署相關保密協定，為兼顧商源保護與排除外在干擾，相關敏感商情資訊無法對外公開說明。

以目前台船在手訂單而言，國艦已占營收比重逾 20%，法人預估今年其國艦營收可望上看 30%，加上持續發展風電業務，預期台船營運將持續改善。