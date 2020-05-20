〈每日外資外匯觀點〉聯準會無限量印鈔 提防「通膨稅」全面來襲

美國聯準會主席鮑爾周二在國會聽證會上暗示，聯準會將採取更多貨幣寬鬆行動，周三亞洲盤交易時間美元指數遭受打擊，跌破 99.50，今晚市場關注聯準會公布四月會議紀要。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

海外知名外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，投資者需要重點留意今晚公布的會議紀要中，聯準會官員們對經濟前景以及目前低利率政策的看法；從 4 小時圖來看，美元指數在周一錄得五周最大單日跌幅後持續走軟，只要維持在 100.00 大關下方，那麼美元指數可能仍會承壓，恐怕將進一步下跌至 98.90 和 98.40 區間。

美國國會預算辦公室 (CBO)19 日公布美國經濟成長、失業率展望，預估美國第 2 季 GDP 將較去年同期萎縮 38%，第 2 季末的美國失業人數將較去年底增加 2600 萬人，預計經濟將在 2020 年下半年開始復甦。

歐元區太平洋資本執行長 Peter Schiff 認為，聯準會將創造一種通膨環境，就像一種稅收，將在各個層面損害社會，大多數人將會被通貨膨脹稅消滅，同時也會使法定貨幣貶值，投資者應該持有實體黃金和白銀。

Schiff 說，為了減輕損失，在美元崩潰之前，你必須要做的是，把你的美元賣掉，用它們來積累真正的貨幣、黃金和白銀，或者在其他國家購買高質量的產生收入的資產。因為隨著美元以更快的速度貶值，黃金最終將取代美元，成為事實上的全球儲備貨幣。

Fosterville South Exploration 執行長 Bryan Slusarchuk 也認為，由於貨幣和財政政策的刺激，數兆美元透過量化寬鬆政策注入市場，使紙幣貶值，隨著越來越多的紙幣流通，這些貨幣固有的價值越來越低。