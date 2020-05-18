〈每日外資外匯觀點〉美元指數100大關挺住 市場三大風險未解除

美元指數上周在中美緊張關係加劇，且投資者擔心可能爆發第二波新冠疫情之下，避險需求持續推動美元指數站上 100 大關，並持穩在 100.3 附近，本周市場關注美國聯準會主席鮑爾談話、四月建築許可和新屋開工數據公布及中美貿易局勢最新進展。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳洲國民銀行 (NAB) 資深外匯分析師 Rodrigo Catril 表示，川普若採取對中國任何有意義的懲罰措施，必須得考慮美國經濟的脆弱現況，且將會影響市場，這是一種微妙的平衡。

里昂證券 (CLSA) 日本主管 Takeo Kamai 認為，中美貿易戰是去年市場上最大的主題，如果衝突升級到貿易之外，將是一個大問題。

Gainesville 貴金屬專家 Everett Millman 表示，中美緊張關係升級是「最大的壞消息」，目前未看到緊張局勢有所改善，若冠狀病毒疫情問題延續更久的話，中美之間的這種論調就會越強烈。

澳洲安保資本投資的首席經濟學家 Shane Oliver 說，目前市場仍存在三大風險，分別是：出現第二波疫情的潛在威脅、封鎖措施導致經濟復甦推遲或增速非常緩慢，以及中美緊張關係升級。

原子資產管理 (香港) 創辦人周一認為，美元上周表現強勢，周線收長紅，多頭力道強勁，短期來看，美元將進一步上攻，建議逢低做多，預期非美貨幣將全面承受壓力。