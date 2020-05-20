看衰美國？分析師：道指明年上看3萬點 2023衝到4萬點

一位策略師認為，只要美國清除新冠病毒大流行設下的「巨大障礙」，道指明年就有可能飆升至 30000 點，接著 2023 年衝至 40000 點。

資本管理公司 Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 認為，美國經濟將邁向長期復甦。「如果下注看空美國經濟和消費者，長期來說會是輸家。」

「我堅信我們明年會看到道指 30000 點，接著 2023 年前衝至 40000 點。只要我們跨越這巨大的障礙，就會有太多有利的事情可以推動這列車向前駛進。」

Schatz 表示，雖然這回的新冠病毒危機和先前的病毒衝擊都不同，但美國人的「消費精神」不可能改變。他還指出，第一季歷史性的降幅始於「相當紮實的市場基本面」，這與 2018 年、2011 年、2008 年和 2000 年都不同。

他認為市場基本面受損才會出現超過 20% 的降幅，他以房屋和白蟻形容，「通常房屋倒塌前，地表下會先遭到白蟻侵蝕，但這次我們沒有看到白蟻出沒。」

Schatz 表示， COVID-19 可能秋季還會捲土重來，但屆時美國將做好準備，有快速檢驗、呼吸器和醫療設備能應對，爭取時間撐到 2021 年疫苗問世。

他認為第三季或第四季就會看到復甦，屆時會有「連續的 GDP 季度強勁成長復甦」，恢復損失的 50% 至 80%，剩餘的損失要耗費較長的時間復原，因為小型企業可能無法再重啟，這些小企業雇員也失去工作。