「勞工要領100元，政府手上只有7元」 小英總統面臨勞保2026年破產難題

總統蔡英文 4 年前曾表示，有些改革現在不做，以後會後悔；不過，年金制度的改革是現在不做，「馬上」就會後悔。《今周刊》報導指出，雖然軍公教人員退休金改革腳步確實火速，但對國家財政影響更劇烈的一戰，則是攸關全台上千萬勞工的勞保年金改革，至今仍無進展，勞保與破產的距離只剩 6 年。

從 2016 年 2 月公布的勞保基金精算報告來看，勞保基金的潛藏負債高達 8.96 兆元，但到了 2018 年底，這個數字暴增近 1 成，負債增加 8500 億元，達到 9.81 兆元。

《今周刊》報導指出，加速累積的潛藏負債、加速迫近的破產時程、狀似脫軌的操盤管理，改革拖延不過 3 年多，新增壓力卻已層層疊加。我們的這套勞保年金制度，真的有病，而且是重病！

最鮮明的病灶是所謂的「基金提存率」。白話解釋，若一家保險公司在可預見的未來將有 100 元的理賠支出，理論上，現在的帳面就該「提存」100 元的準備金，但我們的勞工保險基金在 2018 年底，每 100 元的確定未來負債，只提存了 7.16 元，基金提存率 7.16%。換言之，勞工要領 100 元，政府現在只準備了 7 塊 1 毛 6。破產，只是早晚的問題。

台灣的勞保年金屬於「確定給付制」，政府許諾一個確定不變的年資給付率，退休時能拿多少，就看每個勞工的「投保薪資」有多少、「投保年資」有多久。

整體來說，想拯救危在旦夕的勞保年金，調高費率、降低給付、延長投保薪資計算年限、政府預算撥補、增加資產收益率，各種方案缺一不可，且彼此之間是互補而非互斥關係，某一塊改得多一點，就能減輕其他項目負擔。

根據《今周刊》報導，金管會前主委王儷玲精算，若勞保費率以每年 0.5 個百分點的幅度，調整至 18%，且將勞工的老年給付金額九折，配合政府承諾每年撥補 500 億元、基金年化報酬率「進步」到 5.93%，勞保基金就能維持 30 年不破產。她認為，政府應認真規畫各種方案組合，讓人民選擇。

除了穿著西裝改西裝，前立委沈富雄曾拋出更激進的「脫掉西裝」想法—拋棄負債累累的各種社會保險制度，重新設計排除軍人與農民、收支結構合理的「全民一制年金」。這樣的做法可以先止血，不讓債務持續累績，實施新制後，再討論如何解決過去債務。

總統大選過後，新冠肺炎疫情殺入，政府必須全力防疫救市，但勞保破產的計時器並未隨著經濟活動一起暫停，拆除這顆震撼彈，是總統未來 4 年最困難，也最急切的重要任務。