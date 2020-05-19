立院三讀 國民年金新增中低收入戶補助7成保費 4.8萬人受惠

立法院會今 (19) 日三讀通過國民年金法第 12 條及第 40 條修正草案，新增被保險人如具有中低收入戶資格，由政府補助 70% 保險費，並放寬遺屬年金請領者每月工作收入限制，預估約有 4.8 萬名弱勢被保險人將受惠。

衛福部表示，此次修正國民年金法第 12 條，主要因應社會救助法已訂有「中低收入戶」的救助對象，其家庭總收入條件與國民年金法所得未達一定標準 1.5 倍相同。為了加強照顧弱勢，修法增列中低收入戶的保險費補助對象，並比照所得未達一定標準 1.5 倍給予 70% 的保險費補助。

另外，修正第 40 條部分，因國保於 2008 年開辦時的月投保金額雖依當時「基本工資」訂為 1 萬 7280 元，但其後依法是按消費者物價指數累計成長率 5% 調整，迄今僅於 2015 年 1 月依法調整一次為 1 萬 8282 元，明顯低於目前的基本工資 2 萬 3800 元。

衛福部指出，本次修法後，即可讓工作收入高於原國保月投保金額、但低於基本工資的弱勢遺屬獲得遺屬年金保障。

衛福部進一步表示，新增中低收入戶為保費補助對象，可確實照顧約 4.8 萬弱勢被保險人，並可減省地方政府輔導渠等民眾申請國民年金「所得未達一定標準」資格及審核的作業負擔，達到簡政便民。雖然地方政府將增加一些保費補助負擔，中央也將會納入對直轄市及縣市政府的補助考量。